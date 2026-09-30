Найдите 5 отличий: в сеть слили первые изображения нового Google Pixel 11a

Компания Google готовит новый бюджетный смартфон Pixel 11a. Между тем он уже появился на первых рендерах. Утечки указывают на то, что разработчики сохранили узнаваемый внешний вид устройства, но готовят приятный сюрприз для поклонников ярких цветов.

Практически неизменный дизайн и привычные габариты

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые трехмерные рендеры будущей новинки. Судя по этим изображениям, смартфон сохранит полностью плоскую заднюю панель без выступающего блока камер, как это было в предыдущих моделях Pixel 9a и Pixel 10a. Размеры корпуса также практически не изменились и составляют 153,46 на 72,35 на 9 миллиметров против 153,9 на 73 на 9 миллиметров у предшественника, пишет 9to5Google.

Главным визуальным отличием станет расширенная палитра цветов корпуса, которая будет включать черный, серебристый, зеленый и фиолетовый цвета. Возвращение фиолетового оттенка станет приятным событием для поклонников бренда.



Pixel 11a / Изображение @OnLeaks / Android Headlines



Pixel 11a / Изображение @OnLeaks / Android Headlines

Ранее компания уже выпускала нежно-фиолетовый Pixel 3a в 2019 году и модель Pixel 9a в оттенке Iris. На новых рендерах Pixel 11a демонстрирует значительно более глубокий и насыщенный вариант этого цвета.

Что касается аппаратной части, предыдущие утечки указывают на существенный скачок в производительности. Если модель Pixel 10a осталась со старым чипом Tensor G4, то новый Pixel 11a получит процессор Tensor G6, пропустив поколение Tensor G5.

Это позволит бюджетному устройству сравниться по скорости работы с флагманской линейкой и обеспечит длительную поддержку современных функций искусственного интеллекта.

Дата выхода

Вероятная дата выхода смартфона – весна, ориентировочно март, но ранее были случаи, когда смартфоны выходили в мае. В частности, Pixel 7a и Pixel 8a выходили в мае 2023 и 2024 годов соответственно.