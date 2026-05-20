Поиск Google изменится навсегда: компания готовит крупнейшее обновление с ИИ

На конференции Google I/O технологический гигант анонсировал ряд обновлений для своего поиска на базе ИИ. Компания называет это "крупнейшим обновлением" за более чем 25 лет.

Во время ежегодной конференции для разработчиков, состоявшейся 19 мая, компания фактически представила собственное видение будущего поиска. Google в своем официальном блоге отмечает, что это не просто косметические изменения, а кардинальная перестройка основного продукта компании, которая будет базироваться на технологиях искусственного интеллекта.

Что именно готовит технологический гигант?

Поэтому был анонсирован целый ряд обновлений, мате которых – глубоко интегрировать ИИ в поисковый сервис. Ключевое изменение касается самого принципа взаимодействия с поисковой строкой, а в основе обновления лежит новая модель Gemini 3.5.

Поиск Google – это поиск на основе искусственного интеллекта,

– прокомментировала изменения Элизабет Рид, которая курирует Google Search.

Поисковая строка фактически превратилась в ИИ-ассистента, который не только ищет информацию, а пытается предугадать намерение пользователя еще во время ввода запроса. ИИ теперь анализирует контекст и формирует подсказки в реальном времени.



Новый поиск Google с ИИ / Фото Google

Визуально Search box также изменился. Раньше длинные запросы обрезались и прокручивались горизонтально. Теперь поле автоматически расширяется, чтобы пользователь видел весь текст целиком.

Кроме того, в поисковой строке появилась кнопка "+", через которую можно добавлять дополнительный контекст для запроса. Например, пользователь может прикрепить файл, изображение или даже целую вкладку браузера Chrome, а затем задать вопрос относительно ее содержания.

Google также расширяет возможности AI Mode. Если пользователь начинает взаимодействие через Обзор ИИ, система теперь может плавно перевести эту сессию в полноценный диалоговый режим. Фактически, классический "Поиск" все больше напоминает чат-бота на базе Gemini.

Поисковые агенты будут искать за нас

Еще одной важной новинкой стала презентация ИИ-агентов прямо в поиске. Сначала компания запускает так называемых "информационных агентов". Они смогут самостоятельно отслеживать нужные темы и присылать обновления.

Google привела пример с поиском жилья: пользователь задает параметры квартиры, а агент в фоновом режиме мониторит новые объявления и сообщает о подходящих вариантах.

Параллельно компания расширяет "агентские" возможности бронирования. Пользователь сможет описать свои пожелания обычным языком – например, найти ресторан на шесть человек в пятницу вечером, который работает допоздна – а "Поиск" предложит готовые варианты и ссылки для бронирования.

Наиболее необычной функцией стала возможность генерировать интерактивные ИИ-интерфейсы прямо внутри поиска. Google показала пример с визуализацией искривления пространства-времени вокруг черных дыр – "Поиск" сам создает интерактивную модель, с которой можно взаимодействовать.

На презентации также демонстрировали создание кастомных панелей и трекеров. Например, ИИ может автоматически собрать фитнес-дашборд с локальными данными о погоде и загруженности спортивных залов рядом. И все это пользователь может сделать самостоятельно с помощью обычных текстовых инструкций.

Важно! Такие функции должны появиться "в ближайшие месяцы" и сначала будут доступны подписчикам Google AI Pro и Ultra в США.

Для чего это все?

Изменения демонстрируют, что Google постепенно отходит от классической модели поиска со списком ссылок. Хотя традиционная выдача пока остается, искусственный интеллект все глубже интегрируется в основной продукт компании.

Для миллиардов людей по всему миру это будет означать изменение привычного способа получения информации. Вместо простого перечня ссылок, поиск сможет предоставлять прямые, сгенерированные ИИ ответы, обобщать данные из нескольких источников и предлагать более комплексные решения на запросы.

При этом пользователи, по желанию, смогут переключиться на классический вид результатов со ссылками через вкладку "Web".

Не только поиск: очки с ИИ и сотрудничество с Apple?

Кроме обновления поиска, на конференции Google I/O были представлены и другие амбициозные проекты. Как пишет издание The Guardian, компания снова попытается выйти на рынок высокотехнологичных очков. Были представлены "интеллектуальные очки", которые разрабатываются в партнерстве с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster. Они будут реагировать на голосовые команды в Gemini и смогут делать фото и видео.

Интересно, что технологии Google становятся основой не только для собственных продуктов. Будущий большой перезапуск голосового помощника Siri от Apple также будет работать на базе технологий искусственного интеллекта Google Gemini. Это превратит Siri в полноценного чат-бота в стиле ChatGPT.

В то же время Apple планирует сделать сильный акцент на конфиденциальности, предлагая пользователям инструменты для автоматической очистки истории разговоров и ограничивая использование данных для обучения нейросетей. Аналитики предполагают, что такой шаг может быть не только заботой о приватности, но и попыткой сместить внимание с того факта, что за обработку запросов в значительной степени будут отвечать алгоритмы Google.

Как Google развивал направление ИИ-поиска?

Технологический гигант давно сигнализировал о своем стратегическом развороте в сторону искусственного интеллекта, что отражалось не только в технологиях, но и в брендинге.

Одним из таких символических шагов стало обновление логотипа, который, по словам компании, должен был визуально олицетворить "эволюцию в эпоху искусственного интеллекта".

Параллельно с этим компания активно разрабатывала "агентные" ИИ-инструменты, способные выполнять сложные действия вместо пользователей. В частности, была представлена модель Gemini 2.5 Computer Use, обучена взаимодействовать с веб-браузером почти как человек: кликать, листать страницы и заполнять формы.

Интеграция ИИ не ограничивалась только основным поисковым сервисом. Подобные разговорные функции тестируются и в других продуктах компании, в частности в YouTube с его функцией Ask YouTube.

Кроме того, Google экспериментировал с новыми форматами, выпустив экспериментальное приложение для Windows, которое объединяло локальные файлы и интернет-ресурсы в едином интерфейсе с "режимом ИИ".

Этот тренд охватывает остальную индустрию. Даже конкуренты, например Mozilla, вынуждены превращать свои браузеры в ИИ-платформы, чтобы оставаться конкурентоспособными и искать новые источники дохода на фоне падения рыночной доли.

Как развиваются остальные поисковики?

При этом Google – не единственная компания, которая движется в этом направлении. Даже DuckDuckGo уже интегрирует ИИ-функции в собственный поисковик, о чем ранее рассказывало издание Windows Central.

Если коротко описать тенденцию, то в целом на фоне стремительного развития генеративного искусственного интеллекта классический веб-поиск начинает меняться быстрее, чем когда-либо прежде.

За последние два года почти все крупные поисковые сервисы начали двигаться от классических списков ссылок к так называемым "answer engines" – систем, которые сразу генерируют готовый ответ, отмечает ALM Corp.

Наиболее агрессивно в этом направлении движется Microsoft со своим Bing и Copilot. Компания интегрирует ИИ не только в поиск, но и в браузер Edge и сервисы Windows. Недавно, как сообщает The Verge, Microsoft добавила функцию, которая позволяет Copilot анализировать открытые вкладки браузера – пользователь может попросить ИИ сравнить товары, коротко пересказать статьи или найти различия между несколькими сайтами.

Отдельный игрок – Perplexity AI. Этот сервис с самого начала позиционировал себя не как классический поисковик, а как ИИ-система для исследований. Его главная особенность – ответы со ссылками на источники и возможность задавать уточняющие вопросы в одном диалоге. Поэтому Perplexity часто используют для обучения, анализа информации и быстрого ресерча, а еще он нередко фигурирует в топах поисковых движков.

В то же время растет и противоположный тренд – часть пользователей наоборот ищет поисковики без ИИ. На этом фоне популярность набирают сервисы вроде DuckDuckGo, Brave Software и Mojeek. Они делают ставку на приватность и минимальное вмешательство искусственного интеллекта в выдачу результатов.

DuckDuckGo даже запустил отдельный режим noai.duckduckgo.com, где полностью убраны ИИ-сводки и автоматические генеративные ответы. Компания таким образом пытается привлечь аудиторию, которая устала от ИИ-контента в поиске.