Энтони Энзор-ДеМео официально приступил к обязанностям CEO Mozilla Corporation и посвятил свой первый блог-пост описанию "следующего раздела" для компании. Центральной темой этого видения стал искусственный интеллект. По его словам, Firefox останется "якорем" Mozilla, но эволюционирует в современный AI-браузер. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Mozilla.

Зачем Mozilla превращает Firefox в AI-браузер и что это означает для пользователей?

Главная цель такого шага – расширение источников дохода на фоне падения рыночной доли Firefox. Несмотря на громкие заявления, сам текст обращения почти не содержит типичных маркетинговых формулировок об AI, что контрастирует с идеей будущего, где пользователи все реже будут читать тексты, написанные людьми, без посредничества алгоритмов.

AI-стратегия Mozilla тесно связана с финансовой моделью компании. Во внутренних материалах рост доходов от AI-функций уже фигурирует как часть новой "двойной финансовой цели". Критики отмечают, что активное внедрение AI в Firefox больше успокаивает руководство, чем реально отвечает интересам обычных пользователей.

Ключевым элементом нового подхода станет Firefox AI Window – окно с интерфейсом на основе запросов, где пользователь вводит вопросы вместо URL-адресов. Ответы будут формироваться с помощью облачного AI-провайдера на выбор, а результатом станут сгенерированные машиной итоги материалов, написанных людьми.

Отдельно Энзор-ДеМео отметил на "агентности" пользователей – еще одном любимом слове Mozilla. По его словам, AI-функции в Firefox можно будет "легко выключить". Формулировка, однако, намекает, что эти возможности будут включены по умолчанию. Пока непонятно, будет ли речь о простом переключателе при первом запуске, или о более сложных настройках в меню или конфигурационных файлах.

Как пишет OMGubuntu, финансовая логика Mozilla давит в одном направлении. Значительная часть доходов компании до сих пор поступает от сделки с Google по поиску. Но рост популярности AI-чатботов и дальнейшее падение доли Firefox делают эту модель все менее стабильной. Превращение браузера в AI-платформу выглядит как попытка привлечь других крупных технологических партнеров или усилить позиции в переговорах с Google.

Mozilla уже начала движение в этом направлении, в частности добавив Perplexity как поисковую опцию в Firefox. Подобные интеграционные соглашения с AI-компаниями могут стать едва ли не единственной реальной альтернативой поисковым контрактам.

В то же время Mozilla не имеет собственной полноценной AI-инфраструктуры. В отличие от Google, Microsoft или OpenAI, компания не обладает собственными крупными моделями, дата-центрами и масштабными инвестициями. Для сложных задач Firefox будет полагаться на сторонние AI-сервисы, а локальные функции будут базироваться на компактных моделях, в основном производных от открытой Llama от Meta.

В результате пользователям предлагают своеобразный "шведский стол" из больших AI – ChatGPT, Claude или Gemini – через которые будет фильтроваться большинство запросов. Критики видят в этом противоречие: под лозунгом борьбы с доминированием крупных AI Firefox фактически становится площадкой для их дальнейшего усиления.