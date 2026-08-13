Google случайно "похоронил" руководителя OpenAI Сэма Альтмана

Пользователи поисковой системы Google были ошеломлены неожиданной новостью о якобы смерти главы компании OpenAI. Вместо привычной биографической справки система выдала шокирующую дату смерти Сэма Альтмана.

Что случилось с поиском Google

В карточке с короткой справкой о генеральном директоре OpenAI рядом с его фото появилась дата якобы смерти – 12 августа 2026 года. Это вызвало удивление в сети, однако очень быстро выяснилось, что ни одно авторитетное СМИ таких сообщений не публиковало, пишет Android Authority.

Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стал "вандализм" в Википедии. Неизвестные отредактировали страницу и внесли туда фейковую информацию о смерти Сэма Альтмана.

Как Google объяснил сбой

В Google пояснили, что их алгоритмы регулярно сканируют открытые источники, в частности Википедию, чтобы формировать быстрые ответы в поисковых карточках. Именно во время такого сканирования система уловила поддельные данные и показала их в блоке о руководителе OpenAI.

После обращений пользователей компания быстро исправила ошибку.

"Спасибо за сигнал. Эта информация больше не отображается, и это не было ручным изменением со стороны Google. Когда люди совершают вандализм в отношении публичных источников информации, это может повлиять на данные, которые появляются в Поиске",

– прокомментировали в пресс-службе компании.

После обновления информации данные в Википедии восстановили, а ложную дату удалили из результатов поиска. Этот случай еще раз показал, насколько автоматизированные системы сбора данных могут зависеть от открытых источников.

Как ИИ нам лжет

Проблема лжи искусственного интеллекта становится все серьезнее. Ложная информация может не просто попасть в поисковую выдачу, но и превратиться в убедительный ответ, написанный на естественном языке.

Алгоритм не всегда способен самостоятельно определить, является ли найденный факт правдивым. Если ложное утверждение опубликовано на сайте, который система считает релевантным, оно может быть использовано при формировании ответа.

Исследования генеративных поисковых систем показывают, что такие системы способны создавать убедительные тексты с неподтвержденными утверждениями и даже приводить неточные ссылки. В одном из аудитов лишь 51,5 % сгенерированных предложений были полностью подтверждены приведенными источниками, а 74,5 % цитат действительно соответствовали утверждениям, для которых они были приведены.

Существует и другая опасность – замкнутый круг, в котором искусственный интеллект постепенно получает ложные данные из интернета, а затем сам способствует их дальнейшему распространению. Если фейковая информация появляется сразу на нескольких сайтах, в соцсетях или копируется с одного ресурса на другой, для автоматизированной системы она может выглядеть как широко распространенное утверждение.

Исследователи уже предупреждают о риске появления "отравленных" информационных массивов, когда в сеть намеренно добавляют манипулятивный или сфабрикованный контент, рассчитывая на то, что его впоследствии подхватят алгоритмы. Это, например, сейчас активно делает Россия, наводняя интернет пропагандой.

В 2026 году исследователи также обнаружили, что генеративные поисковые системы могут цитировать источники, созданные самим искусственным интеллектом, что создает дополнительный риск для качества информации.

Особенно опасно то, что пользователю такая информация часто подается в уверенной и категоричной форме. Человек может увидеть короткую ответ в поисковике или AI-резюме и не перейти к первоисточнику, восприняв слова алгоритма как проверенный факт.

Исследование поведения пользователей генеративного поиска, опубликованное в 2026 году, показало, что даже специальные сигналы, призванные побудить людей проверять информацию, не обязательно увеличивают частоту такой проверки.

Отдельное исследование Google AI Overviews также показало, что пользователи очень редко переходят по источникам, которые система указывает в сгенерированных ответах.

Поэтому случай со "смертью" Сема Альтмана демонстрирует более общую проблему: даже одна ошибочная правка в открытом источнике может пройти через автоматизированные системы обработки информации и за считанные часы превратиться в убедительное, но ложное заявление для огромной аудитории.