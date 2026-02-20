Google запустила виртуальную фотостудию для создания рекламных снимков с помощью ИИ

Google представила новую функцию Photoshoot в рамках экспериментальной платформы Pomelli. Инструмент на базе ИИ позволяет превратить обычное фото товара в изображение рекламного уровня с правильной светотенью, фоном и стилистикой бренда.

Экспериментальное подразделение Google Labs запустило новую возможность в рамках AI-платформы Pomelli – функцию Photoshoot. Сервис позиционируют как виртуальную студию, работающую прямо в браузере и позволяющую создавать профессиональные снимки без дорогостоящего оборудования. Об этом пишет Digital Trends.

Как работает виртуальная фотостудия от Google?

Пользователю достаточно загрузить фотографию продукта – даже если она сделана на смартфон в обычных домашних условиях. После этого инструмент с помощью моделей искусственного интеллекта автоматически улучшает изображение, добавляет студийное освещение, меняет фон и корректирует композицию.

Система может, например, разместить косметику на мраморной поверхности, свечи – в интерьере уютной гостиной, а электронику – на минималистичном градиентном фоне. Отдельное внимание уделяется свету – ИИ регулирует его направление и интенсивность в соответствии с выбранной средой, чтобы кадр выглядел естественно.

Инструмент также улучшает тени, детализацию и текстуры, делая изображение более четким и выразительным. Дополнительно доступны готовые шаблоны и пресеты для рекламных кампаний, соцсетей и маркетплейсов, что позволяет быстро подготовить целый каталог товаров.

Pomelli анализирует сайт бренда и подстраивает визуальный стиль под имеющуюся айдентику – цвета, настроение и общую эстетику. Если бренд использует, например, минималистичный стиль, изображения будут оформлены в соответствующем ключе.

Платформа ориентирована прежде всего на малый бизнес и продавцов в e-commerce, которые не имеют бюджета на профессиональную фотосъемку. Сейчас функция доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.