Google обновляет текущие модели ИИ и уже работает над Gemini 4

Google стремительно обновляет свой арсенал искусственного интеллекта, поскольку серьезно отстает от конкурентов. Компания представила три новые модели семейства Gemini, сделав ставку на производительность и скорость, а также официально подтвердила начало разработки следующего поколения ИИ – Gemini 4.

Новые стандарты эффективности: Gemini 3.6 Flash

Главной новостью стал релиз модели Gemini 3.6 Flash, которая пришла на смену предыдущей версии 3.5 всего через два месяца после ее выхода. Разработчики учли отзывы пользователей и сосредоточились на точности написания кода и скорости работы. По данным теста DeepSWE, новая нейросеть демонстрирует точность в 49 процентов, что значительно превышает показатель 3.5 Flash в 37 процентов. Кроме того, инженеры научили модель работать эффективнее: она потребляет на 17 процентов меньше входных токенов, что делает ее использование более экономичным для бизнеса, пишет 9to5Google.

Стоимость использования модели через API теперь составляет 1,50 доллара за 1 миллион входных токенов и 7,50 доллара за 1 миллион выходных токенов.

Помимо программирования, Google улучшила возможности модели в области использования компьютера (тест OSWorld показал результат 83 процента) и обновила ее базу знаний – теперь она содержит информацию, актуальную до марта 2026 года.

Скорость превыше всего: Flash-Lite и защита от хакеров

Наряду с основной обновленной моделью компания представила Gemini 3.5 Flash-Lite. Это самый энергоэффективный инструмент в линейке, способный выдавать 350 токенов в секунду. Google планирует использовать его в поисковой системе для быстрой генерации ответов AI Overviews. По своим возможностям эта "облегченная" версия уже превзошла полноценные модели годичной давности, несмотря на значительно более низкую стоимость эксплуатации.

Отдельно разработчики выделили Gemini 3.5 Flash Cyber – узкоспециализированный инструмент для специалистов по цифровой безопасности. Нейросеть научили находить, проверять и исправлять уязвимости в программном обеспечении. Однако из-за потенциальной опасности использования такого инструмента хакерами Google решила ограничить доступ к нему. На данный момент он доступен только правительствам и доверенным партнерам через платформу CodeMender.

Это даст [экспертам по кибербезопасности] преимущество в поиске и исправлении критических уязвимостей до того, как их смогут использовать,

– прокомментировали в компании Google.

Будущее Gemini 3.5 Pro и анонс Gemini 4

Несмотря на активное обновление линейки Flash, выход долгожданной Gemini 3.5 Pro вновь задерживается. Изначально релиз планировался на июнь, но на данный момент модель все еще проходит закрытое тестирование. Слухи указывают на то, что задержка связана с необходимостью подтянуть навыки программирования до уровня конкурентов из OpenAI и Anthropic.

Однако Google уже смотрит за горизонт. Команда DeepMind объявила, что приступила к подготовке к созданию Gemini 4. Это будет принципиально новое поколение ИИ, которое обещает стать самым масштабным технологическим скачком компании.

Мы уже приступили к нашему самому амбициозному предварительному обучению для Gemini 4 и с нетерпением ждем возможности рассказать об этом подробнее,

– добавили в команде разработчиков Google DeepMind.

Сроки выхода Gemini 4 пока не разглашаются, однако сам факт начала обучения свидетельствует о том, что архитектура будущей нейросети уже утверждена.