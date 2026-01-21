К черту официальные данные: пользователи сами назвали любимый бренд Android-смартфонов в 2025 году

Опрос показал, какие бренды Android-смартфонов пользователи любили больше всего в 2025 году. Хотя многие предсказывали победу Samsung с ее широкой бюджетной линейкой, победителем оказалась другая компания, которая даже не делает дешевые смартфоны.

Какие бренды оказались самыми успешными по версии пользователей?

Издание Android Authority провело опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какой производитель лучше всего проявил себя в течение 2025 года. Интересно, что перед началом голосования редактор Хэдли Саймонс представил собственный рейтинг основных Android-брендов, оценив не только аппаратную часть, но и поддержку программного обеспечения, стратегию и общее направление развития компаний. По его заключению, ни один производитель не заслужил первого места, однако вторую и третью позиции получили Samsung и OnePlus соответственно. Какого же мнения сами пользователи?

Смотрите также 5 лучших Android-смартфонов 2025 года по мнению экспертов

Результаты опроса показали четкого лидера:

Google получил более 32 процентов голосов.

Samsung получил около 27 процентов.

OnePlus с почти 14 процентами уверенно занял третье место.

После этой тройки поддержка резко падает – Xiaomi, Motorola и OPPO получили всего по несколько процентов.

Остальные бренды разделили незначительные доли.



Google обошел Samsung в голосовании за лучшего Android-производителя 2025 года / Скриншот 24 Канала/Android Authority

В целом результаты не сильно расходятся с оценками Саймонса, хотя пользователи оказались более щедрыми к некоторым производителям.

Победа Google свидетельствует, что многие участники опроса считают линейку Pixel 10 и длительную поддержку программного обеспечения важнее проблем с аккумуляторами, которые снизили оценку в редакционном рейтинге.

Второе место Samsung также выглядит логично – Galaxy Fold 7 и TriFold стали основными достижениями после года довольно слабых и в основном эволюционных обновлений.

Третье место OnePlus оказалось наиболее показательным результатом, ведь демонстрирует, что успешный старт в 2025 году остался в памяти читателей, даже если неудачные решения в конце года помешали компании занять высшее место.

Не все довольны результатами

В комментариях к статье некоторые читатели не согласились с высокой позицией Google, утверждая, что проблемы с аккумуляторами и перегревом Pixel должны иметь больший вес в общей оценке.

Размещение Vivo также вызвало возражения – несколько комментаторов считали, что этот бренд заслуживает высшей позиции.

Случались единичные нарекания относительно отсутствия разъема для наушников, медленных или неравномерных обновлений Android, а также ограничения американского рынка для многих производителей.

OnePlus упоминался преимущественно в контексте того, насколько удачным оказался OnePlus 13 для некоторых владельцев.

Какой смартфон признали лучшим в 2025 году?

Если говорить о конкретном смартфоне, то пока имеем данные только профессиональных обозревателей. Consumer Reports традиционно оценивает смартфоны комплексно, учитывая производительность, автономность, камеры, дисплеи, удобство использования и надежность. В 2025 году лучшим признали Google Pixel 9a. Хотя он формально относится еще к предыдущей серии, однако устройство выпустили в апреле 2025 года.

Он стал одним из самых сильных смартфонов среднего класса. Это первая нефлагманская модель Google, которая получила локальный AI-ассистент Gemini Nano. Благодаря этому смартфон поддерживает функции вроде Circle to Search и инструменты обработки фото на основе искусственного интеллекта без необходимости покупать более дорогие версии Pixel.