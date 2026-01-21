До біса офіційні дані: користувачі самі назвали улюблений бренд Android-смартфонів у 2025 році

Опитування показало, які бренди Android-смартфонів користувачі любили найбільше у 2025 році. Хоча багато хто пророкував перемогу Samsung з її широкою бюджетною лінійкою, переможцем виявилась інша компанія, котра навіть не робить дешеві смартфони.

Які бренди виявились найуспішнішими за версією користувачів?

Видання Android Authority провело опитування серед своїх читачів, щоб з'ясувати, який виробник найкраще проявив себе протягом 2025 року. Цікаво, що перед початком голосування редактор Хедлі Саймонс представив власний рейтинг основних Android-брендів, оцінивши не лише апаратну частину, а й підтримку програмного забезпечення, стратегію та загальний напрямок розвитку компаній. За його висновком, жоден виробник не заслужив першого місця, проте другу та третю позиції отримали Samsung і OnePlus відповідно. Якої ж думки самі користувачі?

Дивіться також 5 найкращих Android-смартфонів 2025 року на думку експертів

Результати опитування показали чіткого лідера:

Google здобув понад 32 відсотки голосів.

Samsung отримав близько 27 відсотків.

OnePlus із майже 14 відсотками впевнено зайняв третє місце.

Після цієї трійки підтримка різко падає – Xiaomi, Motorola та OPPO отримали всього по кілька відсотків.

Решта брендів розділили незначні частки.



Google обійшов Samsung у голосуванні за найкращого Android-виробника 2025 року / Скриншот 24 Каналу/Android Authority

Загалом результати не сильно розходяться з оцінками Саймонса, хоча користувачі виявились щедрішими до деяких виробників.

Перемога Google свідчить, що багато учасників опитування вважають лінійку Pixel 10 та тривалу підтримку програмного забезпечення важливішими за проблеми з акумуляторами, які знизили оцінку в редакційному рейтингу.

Друге місце Samsung також виглядає логічно – Galaxy Fold 7 та TriFold стали основними досягненнями після року доволі слабких і здебільшого еволюційних оновлень.

Третє місце OnePlus виявилось найбільш показовим результатом, адже демонструє, що успішний старт у 2025 році залишився в пам'яті читачів, навіть якщо невдалі рішення наприкінці року завадили компанії посісти вище місце.

Не всі задоволені результатами

У коментарях до статті деякі читачі не погодились з високою позицією Google, стверджуючи, що проблеми з акумуляторами та перегріванням Pixel мали б мати більшу вагу в загальній оцінці.

Розміщення Vivo також викликало заперечення – кілька коментаторів вважали, що цей бренд заслуговує вищої позиції.

Траплялись поодинокі нарікання щодо відсутності роз'єму для навушників, повільних або нерівномірних оновлень Android, а також обмеження американського ринку для багатьох виробників.

OnePlus згадувався переважно в контексті того, наскільки вдалим виявився OnePlus 13 для деяких власників.

Який смартфон визнали найкращим у 2025 році?

Якщо говорити про конкретний смартфон, то тут поки що маємо дані лише професійних оглядачів. Consumer Reports традиційно оцінює смартфони комплексно, враховуючи продуктивність, автономність, камери, дисплеї, зручність використання та надійність. У 2025 році найкращим визнали Google Pixel 9a. Хоча він формально належить ще до попередньої серії, однак пристрій випустили у квітні 2025 року.

Він став одним із найсильніших смартфонів середнього класу. Це перша нефлагманська модель Google, яка отримала локальний AI-асистент Gemini Nano. Завдяки цьому смартфон підтримує функції на кшталт Circle to Search та інструменти обробки фото на основі штучного інтелекту без потреби купувати дорожчі версії Pixel.