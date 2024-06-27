Google позволит скопировать знаменитостей в собственных чат-ботах для общения

ChatGPT и Copilot предлагают функцию создания персонализированных чат-ботов для узких задач с возможностью обучения на собственных данных. Тем временем Meta тестирует чат-боты, копирующие заранее определенных знаменитостей и позволяющие имитировать общение с ними. Google, судя по всему, задумала соединить все это воедино, дав нам возможность самостоятельно создать чат-боты на основе знаменитостей.

Детали

Чат-бот, создан на заказ, можно будет научить, предоставив такие данные, как внешность и личность. Единственной целью этой функции будет развлечение – пользователи смогут общаться с персонажем, который будет отражать человека, который им нравится в реальной жизни.

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Отмечается, что Google, вероятно, уже работает с лидерами социальных сетей для создания чат-ботов по их образцу. Хотя сначала проект может быть выпущен как отдельная функция, впоследствии компания может рассмотреть возможность его интеграции с YouTube. Предположительно, это будет означать, что вы сможете создать версию чат-бота на основе видеороликов вашего любимого ютубера, и общаться с ним, как с настоящим человеком.

Растущий интерес технологического гиганта к персонализированным чат-ботам может быть попыткой конкурировать с чат-ботами Celebrity AI, которого сейчас тестирует Meta, и версией сервиса персонализированных чат-ботов Character.ai. ИИ-бот Meta может имитировать известных знаменитостей, таких как Снуп Догг, а Character.ai позволяет создавать телевизионных персонажей и имитировать их манеру реагирования.

Интересно, что пользователи проявили прохладный интерес к этим типам чат-ботов. Поэтому вопрос в том, сможет ли Google выделиться и получить больше привлечения, чем конкуренты.

Стоит отметить, что пока источники не говорят о каких-то ограничениях. Все звучит так, будто вы сможете создать виртуальную копию любого человека. Однако уже сейчас можно в этом усомниться, поскольку это может повлечь за собой недовольство самих знаменитостей, которых будут массово копировать, и судебные иски против Google. Та же Meta, например, предлагает ограниченное количество виртуальных личностей, которых запрограммировала сама. Каждый из таких персонажей похож на своего реального прототипа и ориентирован на конкретную тематику диалогов. Если реальный человек в своей профессиональной деятельности является известным поваром, то его чат-бот будет ориентирован на обсуждение еды, рецептов и приготовления. Если это профессиональный тренер, то вы сможете обсудить с его или ее копией ваши упражнения.

Вероятно, чего-то подобного следует ждать и от Google. Компания может заключить договоры с некоторыми знаменитостями, создать на их основе чат-боты и предлагать пользователям общение с этим ограниченным количеством ИИ-персонажей.

Пока что продукт не дошел даже до этапа тестирования в Google Labs, поэтому назвать даже приблизительную дату запуска невозможно.