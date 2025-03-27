Google планирует совершить революцию в разработке лекарств с помощью нового ИИ

Разработка лекарств – дело очень сложное. Согласно статистике, 90% кандидатов на лекарства не проходят испытания уже на первом этапе. Для компаний, которые занимаются разработкой, этот процесс связан с большими рисками: он является очень медленным и стоит миллиарды долларов. Google надеется облегчить этот процесс с помощью своей последней модели искусственного интеллекта под названием TxGemma.

Как работает новый ИИ

Модель TxGemma является преемницей Tx-LLM, которую Google представила в октябре прошлого года для помощи в разработке лекарств. Первая версия вызвала значительный интерес со стороны исследователей и фармакологических компаний, которые хотели бы иметь модель, которую можно использовать и дорабатывать для разработки терапевтических средств. Поэтому новое поколение технологии ИИ можно обучать на собственных данных и для своих конкретных задач, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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TxGemma построена на основе моделей Gemma от Google, но отличается тем, что она обучена помогать в разработке терапевтических препаратов. TxGemma может понимать и прогнозировать свойства терапевтических препаратов на протяжении всего процесса разработки. Она может помочь исследователям определить наиболее перспективные мишени для атаки и предсказать результаты клинических испытаний, чтобы меньше времени тратилось впустую.

Новые модели TxGemma разработаны таким образом, чтобы быть универсальными. Они выпускаются в трех вариантах (фактически размерах), чтобы разработчики могли выбрать подходящие модели в зависимости от возможностей имеющегося у них аппаратного обеспечения. На выбор доступны версии с 2 миллиардами параметров, 9 миллиардами параметров и 27 миллиардами параметров.

Каждая из них имеет версию "предсказания", которая может решать узкие задачи, такие как классификация (например, пересечет ли молекула гематоэнцефалический барьер), регрессия (например, предсказание аффинности связывания лекарств), генерация (например, имея продукт определенной реакции, сгенерировать набор реагентов для этой реакции).

"Самая большая модель TxGemma (версия для прогнозирования 27B) обеспечивает высокую производительность. Она не только лучше или примерно равна нашей предыдущей современной универсальной модели (Tx-LLM) почти во всех задачах, но и конкурирует или превосходит многие модели, специально разработанных для отдельных задач. В частности, он превосходит или имеет сопоставимую производительность с нашей предыдущей моделью в 64 из 66 задач (побеждает ее в 45), и делает то же самое со специализированными моделями в 50 задачах (побеждает их в 26)", – пишет Google.

В дополнение к моделям TxGemma, Google также выпустила модели TxGemma-Chat с конфигурациями параметров 9B и 27B. Особенностью этих моделей является то, что исследователи могут попросить модель поделиться соображениями относительно своих выводов и ответить на сложные вопросы. Такие разговоры могут помочь исследователям значительно ускорить разработку терапевтических препаратов.

Google также анонсировал Agentic-Tx на базе Gemini 2.0 Pro. Agentic-Tx направлен на преодоление ограничений, связанных с актуальной внешней информацией и многошаговыми рассуждениями. Он оснащен 18 инструментами, которые помогают исследователям достигать поставленных целей, в том числе:

TxGemma как инструмент для многошаговых рассуждений.

Общие инструменты поиска в PubMed, Википедии и Интернете.

Специальные молекулярные инструменты.

Инструменты для генов и белков.

Пользоваться этими моделями может любой, поскольку они опубликованы открыто на Vertex AI Model Garden и Hugging Face. Google говорит, что они являются открытыми, поэтому компания ожидает, что сообщество будет продолжать экспериментировать с ними и публиковать любые сделанные улучшения. Такая коллективность позволит разрабатывать терапевтические методы еще быстрее, чтобы спасти больше жизней.