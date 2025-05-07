Google случайно слил обновление дизайна Android Material 3 Expressive

Перед конференцией Google I/O 2025 компания случайно опубликовала важную информацию о Material 3 Expressive – новое поколение дизайна Android. Этот стиль стал результатом масштабных исследований и должен изменить подход к оформлению приложений, сделав их более смелыми, удобными и эмоционально выразительными. Хотя, честно говоря, во многом эти интерфейсы похожи на то, что мы уже имеем.

Каким будет будущий интерфейс Android

Утечка произошла из-за публикации в официальном блоге, а именно на сайте предстоящей конференции для разработчиков Google I/O 2025, которая состоится в конце мая. Хотя сообщение быстро удалили, некоторые пользователи успели его сохранить, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5google. Он также остался в Wayback Machine, интернет-архиве, который сохраняет копии сайтов такими, какими они были в определенные моменты времени.

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Material 3 Expressive – это наиболее исследованное обновление системы дизайна Google за все время. Идея нового стиля возникла в 2022 году, когда команда Material Design поставила себе вопрос: почему современные приложения кажутся похожими и лишенными эмоций? Это стало толчком к разработке более смелого, эмоционального подхода к дизайну.

За три года Google провел 46 отдельных исследований, привлекая более 18 000 участников со всего мира. В этих исследованиях компания анализировала взгляд пользователей, изучала эмоциональную реакцию на различные интерфейсы, проводила опросы, фокус-группы и юзабилити-тесты. Все это позволило создать новую систему дизайна, которая, по утверждению Google, сочетает красоту, удобство и глубокое эмоциональное взаимодействие.



Некоторые элементы нового дизайна / Фото Google

Основной акцент Expressive – это юзабилити: интерфейс помогает пользователям быстрее идентифицировать ключевые действия на экране и легче ориентироваться. Например, в Gmail новый дизайн выводит кнопку "Отправить" ближе к клавиатуре, делая ее более заметной благодаря цвету и размеру. В результате, согласно тестам, пользователи находят нужные элементы вчетверо быстрее, чем в предыдущем дизайне Material 3.



Сравнение старого и нового варианта дизайна / Фото Google

Кроме того, Material 3 Expressive продемонстрировал значительные улучшения в доступности. Пользователи старше 45 лет работали с новым интерфейсом так же эффективно, как и младшие, благодаря большему размеру элементов, улучшенному контрасту и оптимизации визуального восприятия.

Дизайнеры Google подчеркивают, что новая система должна стимулировать отход от "чистого и скучного" стиля. Expressive базируется на таких фундаментальных элементах, как форма, цвет, размер, движение и визуальная сдержанность. В концепт-дизайнах, созданных на основе этого языка, уже можно увидеть примеры обновленных приложений – почта, часы, голосовой ввод, платежи и прочее. В частности, появился новый компонент – "плавающая панель инструментов" в форме таблетки, которая не занимает всю ширину экрана, придавая больше воздуха и акцента.



Сравнение старого и нового варианта дизайна / Фото Google

Результаты исследований Google указывают и на изменение восприятия бренда^

Использование Material 3 Expressive привело к тому, что тестовые группы на 32% чаще чувствовали, что пользуются "крутым" продуктом.

На 34% повысилось ощущение современности.

Еще на 30% увеличилось ощущение новизны, смелости и "бунтарства" дизайна.

То есть, дизайн не только функциональный, но и формирует эмоциональную связь между пользователем и продуктом.

Чтобы помочь разработчикам быстрее интегрировать новый язык дизайна, Google готовит обновленный Material 3 Design Kit для Figma, который позволит экспериментировать с компонентами Expressive уже в ближайшее время. Ожидается, что о новинке официально объявят на Google I/O 2025, где компания также покажет обновления Android и новости о Gemini AI.