Нас все время обманывали: процессор Google Pixel 11 оказался совсем не таким, как все ожидали

Мир технологий ожидал от Google революции, однако реальность оказалась несколько прозаичнее. Новый смартфон Pixel 11, который должен был стать первым шагом в эру 2-нанометровых чипов, появился на рынке с совершенно иной "начинкой", чем прогнозировали многочисленные утечки и слухи.

Миф о 2 нанометрах развеян

В течение последнего года в сети распространялись уверенные предположения, что "сердце" новой линейки смартфонов – процессор Tensor G6 – будет изготовлено по передовому 2-нанометровому технологическому процессу. Это должно было стать весомым шагом вперед после 3-нанометрового Tensor G5, который использовался ранее. Более того, такой переход позволил бы разработчикам обойти многих конкурентов и закрепить статус лидера инноваций, пишет Android Authority.

Информация о реальном положении дел появилась неожиданно. Во время беседы с представителями китайского Central News Agency один из руководителей технологического гиганта расставил все по местам.

Tensor G6 – это 3-нанометровый чип, построенный на основе усовершенствованного технологического процесса,

– прокомментировал вице-президент по аппаратному обеспечению компании Google Пэн Юй-чун.

Для рынка эта новость стала настоящим холодным душем, ведь конкуренты не стоят на месте:

компания Samsung уже начала движение в сторону следующего поколения "железа", представив свой Exynos 2600.

Ожидается, что Apple также покажет собственный 2-нанометровый процессор в модели iPhone 18 Pro позже в этом году.

Даже Qualcomm готовит решения на базе новой технологии для линейки Snapdragon.

Если бы Google удалось опередить их всех, это стало бы громкой победой бренда на рынке мобильных устройств.

Несмотря на то, что цифры в технических характеристиках всегда привлекают внимание энтузиастов, разработчики Pixel 11 решили не углубляться в детали архитектуры во время презентации. Вместо обсуждения нанометров они сосредоточились на общих показателях производительности и существенном обновлении нейронного модуля. Однако для многих пользователей отказ от перехода на 2 нанометра выглядит как упущенная возможность.

Пока что остается только гадать, что именно заставило инженеров остаться на старой технологии. Возможно, причиной стали технические трудности или желание использовать более стабильную и проверенную платформу. В любом случае, полноценного 2-нанометрового процессора от Google теперь придется ждать как минимум до выхода Pixel 12.