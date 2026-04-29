Google Translate празднует 20 лет и получает новую функцию, которую мы ждали все эти годы

Google Translate исполнилось 20 лет, и сервис продолжает развиваться. К юбилею компания добавила новую функцию, которая помогает пользователям улучшать произношение иностранных слов с помощью искусственного интеллекта.

Сервис Google Translate был запущен в 2006 году как экспериментальный проект, а сейчас поддерживает около 250 языков и более 60 тысяч языковых пар, охватывая примерно 95% населения мира. Самым популярным направлением перевода остается пара английский – испанский, а чаще всего переведена фраза – "thank you". Об этом пишет GSMarena.

Как работает новая функция и почему она важна?

Ежемесячно Google Translate используют Google Translate более 1 миллиарда человек, а общий объем переведенных слов превышает 1 триллион. К 20-летию сервис получил новую функцию, которую давно просили пользователи – тренировки произношения.

Как пишет Androidcentral, новая опция уже начала появляться в мобильном приложении на Android и сейчас доступна в США и Индии для английского, испанского и хинди. Она использует искусственный интеллект для анализа речи пользователя и сразу дает подсказки по улучшению произношения.

В Google отмечают, что их алгоритмы уже научились учитывать сложные речевые обороты, местный сленг и контекст. Пользователи, которые регулярно используют функцию Practice, применяют ее для тренировки разговорной речи. Она предлагает интерактивные сценарии, помогающие лучше подготовиться к реальным ситуациям и увереннее общаться.

Как изменились технологии перевода и почему Google Translate стал незаменимым?

В начале своего пути Google Translate работал по принципу статистического машинного перевода. Система сравнивала огромные массивы текстов (преимущественно документы ООН и Европарламента), чтобы найти наиболее вероятные соответствия между словами. Это часто приводило к курьезным ошибкам, поскольку алгоритм не понимал контекста и переводил предложения дословно, что делало результат сухим и иногда бессмысленным.

Настоящая революция произошла в 2016 году с внедрением нейронного машинного перевода (GNMT). Вместо отдельных слов или фрагментов система начала анализировать целые предложения. Это позволило значительно приблизить качество перевода к человеческому уровню, сохраняя грамматическую правильность и смысловые оттенки. Сегодня сервис поддерживает более 130 языков и использует возможности визуального распознавания текста через камеру смартфона и синхронный голосовой перевод.

Важность Google Translate трудно переоценить, ведь он демократизировал доступ к информации. Научные статьи, техническая документация, новости и культурные достояния стали доступными независимо от знания языка оригинала. Это не просто программа, а критически важная инфраструктура для бизнеса, образования и дипломатии. Благодаря интеграции в браузеры и мобильные приложения, он стер физические границы, позволяя свободно общаться в реальном времени. Сейчас сервис продолжает совершенствоваться благодаря обширным языковым моделям, что делает перевод еще более естественным и адаптированным к региональным диалектам.