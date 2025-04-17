Google открыла доступ к ИИ-генератору видео Veo 2 для подписчиков Gemini Advanced

Google начала публичное тестирование своего текс-в-видео генератора Veo 2 среди подписчиков Gemini Advanced. Новый инструмент позволяет создавать восьмисекундные видео с высоким разрешением и "кинематографическим реализмом" на основе текстовых запросов.

Пользователи могут выбрать Veo 2 из выпадающего списка моделей Gemini в веб-версии или мобильном приложении, рассказывает 24 Канал. Там будут доступны функции ввода подсказки для генерации видео.

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Видео экспортируется в формате MP4, а с мобильных устройств можно непосредственно делиться результатами в TikTok и YouTube с помощью кнопки "share". В конце концов, пользователи, которые уже испытали эту модель, начали распространять видео в Shorts, и теперь количество ИИ-видео по различным запросам возрастет.

Google отмечает в своем блоге, что новая версия модели лучше понимает физику реального мира и движения человека, благодаря чему достигается плавность движений персонажей, реалистичность сцен и детализация визуальных элементов в различных стилях и тематиках. Все видео, созданные с помощью Veo 2, содержат цифровую водяную маркировку SynthID, которая удостоверяет, что контент сгенерирован с помощью ИИ.

Кроме Veo 2, Google также запускает Whisk Animate – инструмент, который позволяет превратить изображение в восьмисекундное видео с помощью той же технологии. Whisk Animate является расширением функционала Whisk и доступен для подписчиков Google One AI Premium через платформу Google Labs во всем мире.

Напомним, что Veo 2 впервые стал доступным в декабре в рамках раннего доступа. Тогда видеогенерация в Vertex AI стоила 50 центов за секунду видео. Впоследствии Veo 2 также интегрировали в экспериментальную функцию Dream Screen для создания коротких AI-видео в YouTube Shorts.