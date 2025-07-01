Veo 3 от Google только запустили для всех, а он уже генерирует тонны ужасных видео для TikTok

Новый генератор видео Veo 3 от Google стал доступным для широкого круга пользователей, но почти сразу платформа TikTok наполнилась многочисленными расистскими видео. Высокая скорость появления подобного контента демонстрирует проблемы с модерацией и несовершенство защиты от вредного использования ИИ.

Новая волна ИИ-непотребности

После официального запуска Veo 3 в мае 2025 года пользователи сети обратили внимание на поток видеороликов с расистскими и антисемитскими нарративами. Платформа MediaMatters зафиксировала многочисленные примеры таких роликов. Большинство из них изображают различные стереотипы, высмеивая этнические группы – темнокожих, евреев, иммигрантов и тому подобное. Каждое такое видео длится до восьми секунд и содержит водяной знак Veo, пишет 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Несмотря на четкие правила TikTok и Google, такие видео распространяются с большой скоростью.

В TikTok есть официальный запрет на язык вражды, но количество загрузок делает оперативную модерацию практически невозможной. Часть аккаунтов, которые публиковали эти видео, была заблокирована только после внешней огласки.

В то же время Google также имеет политику запрета использования своих сервисов для распространения ненависти, но инструмент все равно создает подобный контент - из-за несовершенства системы распознавания завуалированных оскорблений.

Кроме TikTok, подобные ролики распространяются и на других площадках, в частности на X, а в ближайшее время Veo 3 планируют интегрировать в YouTube Shorts. Это может еще больше осложнить ситуацию с контролем распространения откровенно оскорбительных видео.

Очевидно, что рано или поздно и Россия возьмется за использование этого сервиса, чтобы заполнить украинское интернет-пространство сгенерированными видео на чувствительные темы. Veo 3 – один из самых совершенных видеогенераторов сегодня. Он предлагает превосходную реалистичность картинки и встроенное генерирование звука и речи, которое совпадает с движением губ. Отличить подделку от настоящей съемки бывает трудно даже опытным экспертам отрасли, поэтому подобные видео представляют большую угрозу для информационного пространства всего мира.

Пока непонятно, собираются ли компании что-то с этим делать.