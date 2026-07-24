Ваше лицо – ваш пароль: Google запускает новый способ входа с помощью видеоселфи

Google внедряет инновационный способ входа в учетные записи и восстановления доступа с помощью видеоселфи. Новая функция призвана стать надежным спасательным кругом для пользователей, которые лишились доступа к своему смартфону или забыли пароли.

Как работает новая функция Google

Процесс настройки максимально прост: пользователю нужно посмотреть в камеру устройства и выполнить несколько коротких движений головой в соответствии с подсказками системы, чтобы зафиксировать лицо под разными углами, пишет Android Authority.

Эта технология доступна как для мобильных устройств, так и для компьютеров. Если же у вашего ПК нет камеры, пройти аутентификацию можно с помощью смартфона, отсканировав специальный QR-код.



Как работает новая функция Google / Коллаж 24 Канала / Изображение Google



Как работает новая функция Google / Коллаж 24 Канала/Изображение Google

Защита от дипфейков и безопасность данных

Главным преимуществом метода стала его многоуровневая защита. В отличие от обычного фото, видеоселфи требует выполнения живых движений в реальном времени. Это позволяет алгоритмам распознавать попытки взлома с помощью статичных изображений или созданных искусственным интеллектом дипфейков.

Помимо визуального анализа, система использует уже имеющиеся инструменты обнаружения подозрительных попыток входа.

Компания уверяет, что все видео хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для входа в систему. Пользователи имеют полный контроль над своими данными: удалить записанное видео можно в любой момент в настройках безопасности.

Также Google сделал участие в обучении своих нейросетей добровольным – вы сами решаете, разрешать ли использовать вашу запись для совершенствования технологий распознавания лиц и оценки возраста.

Кто может воспользоваться этой функцией

Несмотря на удобство, доступ к функции получат не все. В настоящее время она развертывается для обычных пользователей, но остается недоступной для корпоративных аккаунтов Google Workspace, детских учетных записей и участников программы Advanced Protection Program. Компания рекомендует настроить несколько способов восстановления доступа одновременно, чтобы максимально защитить свои данные от потери.