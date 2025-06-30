Google выпустил приложение Doppl для виртуальной примерки одежды

Google объявил о запуске нового экспериментального приложения под названием Doppl, которое использует алгоритмы искусственного интеллекта для визуализации того, как разная одежда будет выглядеть на пользователе. Сейчас Doppl доступен для пользователей iOS и Android в США.

Приложение Doppl создано, чтобы позволить людям примерять одежду на цифровой версии себя, рассказывает 24 Канал. Google представила его на мероприятии I/O 2025.

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Для этого нужно загрузить в приложение фотографию себя в полный рост. После этого пользователь может добавлять фотографии или скриншоты одежды, чтобы увидеть, как он будет выглядеть на ней. Это может быть одежда из онлайн-магазина, страницы в социальных сетях или любого другого источника.

Когда пользователь выбирает наряд для визуализации, Doppl генерирует изображение, на котором видно, как он будет выглядеть в этой одежде. При необходимости приложение может превратить изображение в короткое видео, чтобы лучше оценить свой вид в выбранном наряде. Также приложение поддерживает сохранение изображений и возможность просматривать ранее созданные образы.

Приложение работает на базе технологий искусственного интеллекта, которые недавно стали частью платформы Google Shopping и позволяют пользователям виртуально примерить одежду. Выделение этих функций в отдельное приложение упрощает доступ к инструменту виртуальной примерки и позволяет пользователям исследовать свой стиль интерактивным способом.

Сейчас Doppl является экспериментальным проектом, и Google, вероятно, планирует расширить его доступность и функционал в будущем, учитывая отзывы пользователей.

Почему Doppl может быть полезным?

По нашему мнению, Doppl имеет большой потенциал для изменения подхода к онлайн-шопингу. Это приложение может стать настоящим помощником для тех, кто часто покупает одежду в интернете, ведь позволяет избежать неудачных покупок из-за несоответствия размера или стиля.

Благодаря возможности увидеть, как одежда будет выглядеть именно на вас, можно сэкономить время и деньги, уменьшив количество возвратов. Кроме того, Doppl может быть полезным для экспериментов со стилем – пользователи могут тестировать различные образы без необходимости физически примерять одежду.

Это также отличный инструмент для тех, кто хочет поделиться своим видом с друзьями или получить их мнение перед покупкой. Если Google расширит доступность приложения за пределы США, он может стать неотъемлемой частью шопинг-опыта для миллионов людей по всему миру, включая Украину.