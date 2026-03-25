Обновление для Android Auto: вы наконец-то получите то, что так долго ждали

После волны жалоб от пользователей Android Auto компания Google начала разворачивать обновление, которое должно исправить проблемы с соединением. Сбой задел владельцев разных смартфонов и создавал неудобства при использовании системы в авто.

Сбои в работе Android Auto стали одной из самых заметных технических проблем для пользователей сервисов Google за последнее время. В течение года компания уже сталкивалась с различными неполадками в своих продуктах, и этот случай не стал исключением. Об этом пишет Android police.

Что известно о проблеме и как ее решили?

Сначала о проблеме сообщали владельцы Samsung Galaxy S26, но впоследствии к ним присоединились пользователи смартфонов линейки Google Pixel. Оказалось, что Android Auto не может стабильно подключаться к автомобилю. В некоторых случаях система требовала вручную разблокировать смартфон, чтобы установить соединение. Такое поведение создавало дополнительные трудности, особенно во время движения.

Официальной причины сбоя Google так и не назвала. В то же время пользователи предполагали, что проблема может быть связана с функцией Advanced Protection в Android, которая отвечает за повышенный уровень безопасности.

Теперь ситуация, похоже, меняется. По информации, полученной от Google, компания начала распространять новое обновление для Android Auto, которое должно устранить проблему с соединением. Хотя официальных заявлений или объяснений на страницах поддержки не появилось, данные подтверждены письмом, которое получили журналисты.

Как сообщается на сайте Android, пользователям, которые сталкивались со сбоем, советуют установить последнюю версию Android Auto. Если обновление еще не доступно, придется немного подождать, поскольку развертывание происходит постепенно.

Деталей о самой ошибке и способе ее исправления Google не раскрывает. Вероятно, компания не будет комментировать ситуацию, если после обновления проблема исчезнет.

Среди устройств, которые могли пострадать от сбоя, называют серии Google Pixel 10, Google Pixel 9, Google Pixel 8 и Google Pixel 7, а также упомянутый ранее Galaxy S26. Это свидетельствует о довольно широком масштабе проблемы среди пользователей Android.