Збої в роботі Android Auto стали однією з найпомітніших технічних проблем для користувачів сервісів Google за останній час. Протягом року компанія вже стикалася з різними неполадками у своїх продуктах, і цей випадок не став винятком. Про це пише Android police.

Що відомо про проблему і як її вирішили?

Спочатку про проблему повідомляли власники Samsung Galaxy S26, але згодом до них приєдналися користувачі смартфонів лінійки Google Pixel. Виявилося, що Android Auto не може стабільно підключатися до автомобіля. У деяких випадках система вимагала вручну розблокувати смартфон, щоб встановити з'єднання. Така поведінка створювала додаткові труднощі, особливо під час руху.

Офіційної причини збою Google так і не назвала. Водночас користувачі припускали, що проблема може бути пов'язана з функцією Advanced Protection в Android, яка відповідає за підвищений рівень безпеки.

Тепер ситуація, схоже, змінюється. За інформацією, отриманою від Google, компанія почала поширювати нове оновлення для Android Auto, яке має усунути проблему зі з'єднанням. Хоча офіційних заяв або пояснень на сторінках підтримки не з'явилося, дані підтверджені листом, який отримали журналісти.

Як повідомляється на сайті Android, користувачам, які стикалися зі збоєм, радять встановити останню версію Android Auto. Якщо оновлення ще не доступне, доведеться трохи зачекати, оскільки розгортання відбувається поступово.

Деталей про саму помилку та спосіб її виправлення Google не розкриває. Ймовірно, компанія не коментуватиме ситуацію, якщо після оновлення проблема зникне.

Серед пристроїв, які могли постраждати від збою, називають серії Google Pixel 10, Google Pixel 9, Google Pixel 8 та Google Pixel 7, а також згаданий раніше Galaxy S26. Це свідчить про доволі широкий масштаб проблеми серед користувачів Android.