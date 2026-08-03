Google "похоронил" приложение, которого ждали 800 000 пользователей
Google неожиданно закрывает проект отдельного мобильного приложения AI Studio. Это решение стало настоящим сюрпризом, ведь более 800 000 пользователей уже оформили предзаказ на приложение в магазинах iOS и Android.
Все в одном Gemini
В компании решили коренным образом изменить стратегию развития своих инструментов для создания программного обеспечения. Вместо того, чтобы заставлять пользователей скачивать очередное отдельное приложение, Google интегрирует возможности AI Studio непосредственно в свой чат-бот Gemini. Об этом пишет издание Android Authority.
Вместо того чтобы просить вас скачать еще одно приложение, мы решили применить совершенно другой подход: такой, при котором программы появляются естественным образом во время ваших повседневных разговоров с Gemini,
– прокомментировали в официальном аккаунте Google AI Studio.
Ранее Google обещала, что мобильная версия AI Studio позволит создателям и разработчикам создавать, тестировать и даже публиковать ИИ-приложения прямо со смартфона. Компания анонсировала такие функции, как синхронизация проектов между устройствами и возможность создания "ремиксов" уже существующих приложений. Теперь эти инструменты станут частью экосистемы Gemini как на мобильных платформах, так и на настольных компьютерах.
Несмотря на отказ от мобильного клиента, веб-версия AI Studio продолжит свое существование и развитие. Она останется основным инструментом для тех, кто хочет превратить идею или запрос в полноценный бизнес.
Команды упорно работают над тем, чтобы воплотить это в жизнь,
– добавили представители компании Google.
Поэтому те, кто ждал возможности установить отдельное приложение, его не получат. Хотя возможность создания ИИ-приложений со временем появится в Gemini, Google пока не называет точных дат релиза. Этот шаг выглядит как стремление сделать Gemini центральным хабом для всех нейросетевых сервисов корпорации, не распыляя внимание аудитории на десятки мелких программ.