Аргентинский суд обязал компанию Google выплатить компенсацию полицейскому, которого сфотографировали обнаженным в собственном дворе камерой Street View в 2017 году. Апелляционные судьи признали, что публикация снимка стала грубым нарушением приватности.

Как полицейский выиграл дело против Google?

Инцидент произошел в 2017 году в аргентинском городке Брагадо, когда автомобиль Google Street View сфотографировал обнаженного мужчину за забором в его собственном дворе. Снимок попал в интернет вместе с номером дома и названием улицы, после чего распространился по социальным сетям и появился в аргентинских новостях, пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Истец утверждал, что фото нанесло ущерб его достоинству и привело к насмешкам со стороны коллег и соседей. Сначала нижестоящий суд отклонил иск, вместо этого обвинив самого полицейского в том, что он "ходил в неприемлемых условиях в саду своего дома". Google также отрицал, утверждая, что забор был недостаточно высоким.

Однако апелляционный суд пересмотрел решение в июле 2025 года, признав грубое нарушение приватности. Судьи отметили, что фото было сделано не в публичном пространстве, а в пределах частного дома за забором, который выше обычного человека – 2 метра. Суд подчеркнул, что Google имеет практику размывания лиц и номерных знаков, поэтому должен был применить ту же технологию и к обнаженному телу.

Никто не хочет предстать перед миром обнаженным, как в день рождения,

– отметили судьи.

Они признали инцидент "вторжением в чужую жизнь" и обязали Google выплатить компенсацию.