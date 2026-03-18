ChatGPT добавляет новую модель GPT-54 mini для пользователей без подписки

OpenAI сделала значительный шаг в демократизации технологий искусственного интеллекта, предоставив доступ к своей новейшей разработке широкому кругу людей. Отныне возможности обновленной нейросети, которая ранее была доступна только в ограниченных сегментах, открываются для миллионов пользователей без необходимости оформлять платные подписки.

Какие возможности открывает GPT-5.4 mini?

OpenAI официально представила две новые модели – GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano, которые разработчики называют самыми мощными среди компактных решений компании на сегодня. Основное внимание уделено модели mini, которая теперь интегрирована в бесплатный уровень ChatGPT, а также в тарифный план Go, пишет Neowin.

Для пользователей без подписки доступ к новинке реализован через функцию "Thinking" (мышление), которую можно найти в дополнительном меню интерфейса. При этом для владельцев премиальных планов эта модель будет служить резервным вариантом в случаях, когда достигнуты лимиты использования основной полноразмерной модели GPT-5.4 Thinking.

Технические характеристики GPT-5.4 mini демонстрируют существенный прогресс по сравнению с предыдущей версией GPT-5 mini. Новинка работает более чем в два раза быстрее, при этом значительно лучше справляется с программированием, логическими выводами и мультимодальным пониманием контента.

Компания OpenAI отмечает в своем заявлении, что в ряде специализированных тестов, таких как SWE-Bench Pro и OSWorld-Verified, производительность mini-версии вплотную приближается к показателям значительно большей и более сложной модели GPT-5.4. Особенно заметным улучшение будет в работе с кодом: модель эффективно выполняет точечные правки, помогает с навигацией в больших базах кода, генерирует интерфейсы и осуществляет отладку с минимальными задержками.



Показатели тестов GPT-5.4 mini / Скриншот 24 Канала/OpenAI

Кроме скорости, модель получила впечатляющее контекстное окно размером 400 000 токенов. Она поддерживает работу с текстом и изображениями в режиме реального времени, поиск в интернете, анализ файлов и использование инструментов. Это делает ее идеальной для задач, где критически важна быстрая реакция ИИ, например, в ассистентах кодирования или системах, интерпретирующих снимки экрана.

Для разработчиков OpenAI также предложила гибкие условия использования через API. Стоимость GPT-5.4 mini составляет 0,75 доллара за 1 миллион входных токенов и 4,50 доллара за 1 миллион выходных токенов. Это несколько дороже предыдущей модели GPT-5 mini, которая стоила 0,25 доллара и 2 доллара соответственно, но рост цены оправдан значительно более высокими возможностями.

В приложении Codex для разработчиков новая модель будет потреблять лишь 30 процентов от квоты полноразмерной GPT-5.4, что позволит эффективнее использовать ресурсы для менее сложных задач.

Что предлагает GPT-5.4 nano?

В то же время была анонсирована модель GPT-5.4 nano – наименьшую и самую дешевую в линейке. Она не будет доступна непосредственно в ChatGPT, а предназначена исключительно для использования через API разработчиками. Ее стоимость установлена на уровне 0,20 доллара за 1 миллион входящих и 1,25 доллара за 1 миллион исходящих токенов. Эту модель рекомендуют использовать для классификации данных, извлечения информации и работы вспомогательных агентов, выполняющих простые задачи поддержки.