OpenAI представила GPT-56 – — новую модель ИИ с усиленной киберзащитой

Компания OpenAI открыла ограниченный доступ к новой линейке ИИ-моделей GPT-5.6. Флагманская версия Sol получила самые мощные возможности в сфере кибербезопасности, многоуровневую защиту от взломов и сверхбыстрый режим работы благодаря партнерству с Cerebras.

OpenAI анонсировала GPT-5.6: флагманскую модель Sol, новые уровни кибербезопасности и сотрудничество с правительством США

Компания OpenAI открыла ограниченный доступ к новой линейке ИИ-моделей GPT-5.6. Флагманская версия Sol получила самые мощные возможности в сфере кибербезопасности, многоуровневую защиту от взломов и сверхбыстрый режим работы благодаря партнерству с Cerebras. Однако из-за жестких требований правительства США запуск будет происходить поэтапно.

Что известно о новой линейке GPT-5.6?

Как сообщает Cyber Security News Feed, 26 июня 2026 года OpenAI официально представила ограниченную предварительную версию своей новой серии моделей GPT-5.6. Линейка состоит из трёх уровней:

Sol — флагманская модель, предлагающая самые передовые возможности в сфере кибербезопасности и самую надёжную архитектуру безопасности в истории компании.

— флагманская модель, предлагающая самые передовые возможности в сфере кибербезопасности и самую надёжную архитектуру безопасности в истории компании. Terra — обеспечивает производительность на уровне предыдущего поколения GPT-5.5, но по цене в два раза ниже.

— обеспечивает производительность на уровне предыдущего поколения GPT-5.5, но по цене в два раза ниже. Luna — предлагает мощные базовые возможности по самой низкой цене во всей линейке.

Главный акцент разработчики сделали именно на GPT-5.6 Sol, которая стала настоящим прорывом в сфере ИИ-ассистирования для задач безопасности.

Почему Sol называют прорывом в кибербезопасности?

На платформе ExploitBench модель Sol демонстрирует результаты, сопоставимые с Mythos Preview от компании Anthropic, но при этом потребляет лишь около трети исходных токенов. Это является огромным преимуществом для долгосрочных задач в области безопасности, таких как исследование уязвимостей и анализ эксплойтов.

(Справка: бенчмарк — это стандартизированный тест для проверки производительности и "интеллекта" ИИ, а токены — это фрагменты слов или кода, с помощью которых нейросеть обрабатывает и генерирует информацию. Меньшее потребление токенов означает более высокую скорость и меньшие затраты вычислительных ресурсов).

В тестировании ExploitGym — бенчмарке, разработанном исследователями Калифорнийского университета в Беркли совместно с OpenAI и другими ведущими ИИ-лабораториями, — все три модели GPT-5.6 показали заметное улучшение выполнения киберзадач с увеличением глубины логического мышления.

Кроме того, модель достигла рекордных результатов в TerminalBench 2.1, набрав 88,8% при работе с командной строкой, требующей планирования, итераций и координации инструментов. Специальная версия Sol Ultra подняла этот показатель до 91,9%.

Для достижения таких результатов OpenAI представила новый режим "Ultra", который выходит за пределы возможностей одного агента, используя субагентов для ускорения сложной и длительной работы. Также флагманская модель GPT-5.6 Sol получила режим "max" для более глубокого и продолжительного логического мышления. Успехи заметны не только в сфере ИТ: на GeneBench v1 (биологические рабочие процессы) GPT-5.6 Sol превзошла GPT-5.5, используя меньшее количество исходных токенов.

Как работает многоуровневая система защиты?

В OpenAI уточнили, что согласно их системе Preparedness Framework, GPT-5.6 Sol не превысила порог "киберкритичности" (Cyber Critical). В ходе тестирования в браузерах Chromium и Firefox модель смогла обнаружить баги и примитивы эксплуатации (базовые строительные блоки для взлома), но не смогла автономно создать полностью функциональный эксплойт в контролируемых условиях.

Осознавая риски двойного использования таких мощных инструментов, компания внедрила специальный многоуровневый стек защиты для GPT-5.6:

Уровень модели: Sol обучена отказывать в оказании запрещённой помощи в кибератаках, включая попытки скрыть намерения или совершить джейлбрейк (обход системных ограничений) системы. Классификаторы злоупотреблений в реальном времени: они оценивают текст во время его генерации. В случаях высокого риска генерация приостанавливается, а более крупная модель логического вывода проверяет весь контекст разговора, прежде чем принять решение: выдать результат или заблокировать его. Поведенческий анализ на уровне аккаунта: он позволяет системам OpenAI отличать постоянные злонамеренные паттерны от легитимных исследований в области безопасности. Дифференцированный контроль доступа: Наиболее чувствительные возможности по умолчанию недоступны широкой публике. Они открыты только для проверки кода, поиска уязвимостей, разработки патчей и тестирования защиты.

Чтобы проверить эти системы на прочность, OpenAI затратила более 700 000 часов работы графических процессоров (эквивалент чипов A100) на автоматизированный "ред-тиминг" (имитацию атак), сосредоточенный на универсальных джейлбрейках. Параллельно продолжается тестирование с участием реальных экспертов.

Почему запуск проходит под контролем правительства США?

Сделав необычный шаг, OpenAI скоординировала свои действия с правительством США ещё до запуска, заранее поделившись возможностями модели и планами по её выпуску. По просьбе правительства GPT-5.6 сначала запускается для ограниченной группы доверенных партнеров, чье участие было раскрыто федеральным органам власти. Во время ограниченного превью правительство США будет согласовывать доступ для каждого клиента OpenAI в индивидуальном порядке (case-by-case).

Такая осторожность связана с недавним указом Дональда Трампа о надзоре за передовыми моделями искусственного интеллекта, который он подписал 2 июня 2026 года. Этот документ вводит добровольную схему сотрудничества, в рамках которой разработчики предоставляют федеральному правительству доступ к своим самым мощным моделям за 30 дней до их официального релиза.

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Кроме того, на решение OpenAI повлиял недавний прецедент с блокировкой моделей Anthropic. Напомним, 9 июня 2026 года Anthropic выпустила модели Claude Fable 5 и Claude Mythos 5, но уже 12 июня администрация Трампа заблокировала доступ к ним из-за угрозы национальной безопасности и рисков джейлбрейка. Лишь 26 июня министр торговли США Говард Лутник сообщил о возобновлении доступа к Mythos 5 для ограниченного круга организаций.

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Важно! Оба ИИ-гиганта (OpenAI и Anthropic) в настоящее время поддерживают кодификацию указа Трампа о добровольной проверке моделей перед выпуском. Это связано с тем, что обе компании планируют первичное публичное размещение акций (IPO) в конце 2026 года и стремятся продемонстрировать прозрачность и безопасность своих технологий перед правительством.

Сколько стоит доступ и какое партнерство было объявлено?

В настоящее время GPT-5.6 доступна через API и Codex для избранных партнеров, а более широкий доступ в ChatGPT и API ожидается в течение нескольких недель. Ценообразование выглядит следующим образом:

Sol: $5 за входящие / $30 за исходящие 1 млн токенов;

$5 за входящие / $30 за исходящие 1 млн токенов; Terra: $2,50 / $15;

$2,50 / $15; Luna: $1 / $6.

Чтение из кэша получает скидку 90%, тогда как запись в кэш тарифицируется с коэффициентом 1,25x от базовой ставки с минимальным временем жизни кэша 30 минут.

Кроме того, OpenAI объявила о партнерстве с производителем чипов Cerebras. Цель сотрудничества — достичь скорости до 750 токенов в секунду для модели Sol, начиная с июля 2026 года.

Выпуск GPT-5.6 Sol знаменует собой важный переходный момент в индустрии искусственного интеллекта. Технологии становятся настолько мощными, что их релиз требует прямого вмешательства и координации с правительственными структурами. В то же время многоуровневая система безопасности и дифференцированный доступ показывают, что разработчики ИИ начинают относиться к своим продуктам не просто как к чат-ботам, а как к критической инфраструктуре, способной влиять на глобальную кибербезопасность.