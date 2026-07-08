Новая модель OpenAI получила одобрение Белого дома: когда выйдут Sol, Terra и Luna

Компания OpenAI официально подтвердила, что запуск новой серии моделей GPT-5.6 для широкой публики состоится в четверг, 9 июля 2026 года. Это решение стало возможным после того, как правительство США сняло ограничения, которые ранее блокировали выход технологии на массовый рынок из-за опасений за национальную безопасность.

Новая линейка включает три уровня моделей: флагманскую Sol, сбалансированную Terra и быструю Luna, каждая из которых ориентирована на различные потребности пользователей и разработчиков. Об этом пишет издание Tech Xplore.

Большая премьера от OpenAI: три лица GPT-5.6

Политический контекст сыграл ключевую роль в этом событии. Администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" на полноценный запуск после серии технических испытаний и встреч между представителями компании и правительственными чиновниками.

Тестирование проводил Центр стандартов ИИ и инноваций при Министерстве торговли США. Главным камнем преткновения была способность новых моделей выявлять уязвимости в программном коде, которые потенциально могли бы использовать хакеры.

Несмотря на первоначальный скептицизм, Белый дом выбрал стратегию минимизации регуляторных барьеров, надеясь, что это поможет Соединенным Штатам опередить Китай в глобальной гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта.

GPT-5.6 Sol, наряду с Terra и Luna, будет представлен публике в этот четверг. Сейчас мы расширяем доступ к предварительному просмотру по всему миру,

– прокомментировали представители OpenAI в посте в социальной сети X.

Технологические особенности: от Sol до Luna

Как сообщает сама OpenAI на своем сайте, флагманская модель Sol разработана для самых сложных задач, требующих глубокого логического мышления и агентных рабочих процессов. Она демонстрирует впечатляющие результаты в программировании, биологии и кибербезопасности. В частности, в тесте Terminal-Bench 2.1 Sol показала эффективность на уровне 88,8–91,9 процентов. Для решения особо сложных задач разработчики внедрили режим "ultra", который позволяет модели использовать субагентов для ускорения работы.

Средняя модель Terra позиционируется как сбалансированный инструмент для повседневной работы. Ее производительность вполне конкурентоспособна по сравнению с предыдущей версией GPT-5.5, однако стоимость эксплуатации в два раза ниже. Luna, самая маленькая модель в семействе, ориентирована на максимальную скорость и низкую цену, что делает ее идеальной для простых и массовых запросов.

Безопасность

Особое внимание OpenAI уделила системе безопасности. Новый многоуровневый стек защиты включает классификаторы, которые в режиме реального времени анализируют запросы на предмет потенциального злоупотребления в кибернетической или биологической сферах.

Если система обнаруживает подозрительную активность, генерация ответа приостанавливается для дополнительной проверки с помощью более мощной модели рассуждений.

Компания потратила более 700 000 GPU-часов в эквиваленте мощности чипов A100 на автоматизированный поиск уязвимостей и попыток взлома (джейлбрейков).

Экономика и конкуренция

Ценовая политика OpenAI для новой линейки выглядит следующим образом:

Миллион входных токенов для Sol будет стоить 5 долларов, а выходных – 30 долларов.

Для Terra эти показатели составляют 2,5 доллара и 15 долларов соответственно.

Для самой доступной Luna – всего 1 доллар за вход и 6 долларов за выход.

Также компания внедряет более предсказуемое кэширование запросов с минимальным временем хранения 30 минут.

Этот запуск происходит на фоне ожесточенной борьбы с компанией Anthropic, которая также недавно возобновила доступ к своим мощным моделям Fable 5 и Mythos 5 после снятия правительственных ограничений.

Оба стартапа готовятся к выходу на биржу (IPO), а их оценки уже приближаются к космической отметке в 1 триллион долларов. Ставки в этой технологической гонке никогда не были столь высоки, ведь обладание самым совершенным ИИ означает не только огромные прибыли, но и значительное влияние на цифровую безопасность целых государств.