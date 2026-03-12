После 17 лет работы Grammarly наконец-то поддерживает украинский язык

Украинский технологический гигант, завоевавший мир своими инструментами для совершенствования английского языка, объявил о долгожданных изменениях. После семнадцати лет развития – запуск состоялся 1 апреля 2009 года – платформа интегрирует родной язык своих основателей.

Это решение является частью масштабной стратегии превращения сервиса в мультиязычного интеллектуального помощника, способного работать с текстами в десятках разных стран. После того, как компания переименовалась в Superhuman и запустила ИИ-помощника, это решение является крайне логичным и нужным. Об обновлении рассказали на сайте компании, который, несмотря на ребрендинг, все еще называется Grammarly.

Чего ожидать от масштабного расширения языкового функционала?

Grammarly, один из самых успешных стартапов с украинскими корнями, официально объявил о внедрении поддержки украинского языка. Это стало частью масштабного обновления, которое добавило к платформе 17 новых языковых направлений.

Кроме украинского, в перечень вошли польский, чешский, турецкий, корейский, хинди, вьетнамский, нидерландский, венгерский, шведский, румынский, индонезийский, словацкий, датский, финский, норвежский и тагальский языки.

Теперь общее количество поддерживаемых языков превышает 20, что делает инструмент действительно мультиязычным помощником для пользователей по всему миру.

Компания, которую в 2009 году основали Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер, прошла долгий путь к этому моменту. Став прибыльной уже в 2011 году, Grammarly превратилась в мирового гиганта с капитализацией более 13 миллиардов долларов.

Несмотря на связь с Украиной, сервис никогда не поддерживал украинский язык. Его появление было одним из самых ожидаемых запросов от локального сообщества в течение многих лет.

На текущем этапе поддержка новых языков находится в стадии бета-тестирования. Это означает, что пользователи уже могут получать исправления грамматики и орфографии в режиме реального времени.

При написании текста сервис подчеркивает ошибки знакомыми красными и оранжевыми линиями. Это работает везде, если установлено расширение для браузера или десктопное приложение – от электронной почты до сложных систем управления проектами.

Еще больше улучшений впереди

Разработчики отмечают, что это только начало. В ближайшее время функционал для украинского и других новых языков планируют расширить до уровня английского. Это касается появления так называемых синих подчеркиваний, которые помогают улучшать четкость текста, корректировать его тон и плавность. Такие советы позволят пользователям не просто писать без ошибок, но и делать свои тексты более убедительными и профессиональными.

Кроме проверки правописания, Grammarly предлагает встроенный перевод между 19 языками. Эта функция позволяет работать с текстом, не переключаясь между вкладками браузера. Весной 2026 года компания планирует расширить возможности перевода также на процесс чтения. Пользователи смогут выделять фрагменты текста на веб-страницах и мгновенно получать перевод на родной язык, что поможет лучше понимать контент без потери фокуса.

Вспоминаем ребрендинг

В последнее время компания пережила ряд трансформаций. В конце 2024 года Grammarly поглотила платформу Coda, а новым исполнительным директором стал Шишир Меротра. Вместе с этим состоялся ребрендинг – теперь платформа официально называется Superhuman, хотя еще не все аспекты продуктов получили переименование.

Теперь сервис активно внедряет агентские функции на базе искусственного интеллекта. Одной из самых обсуждаемых новинок стал инструмент Expert Review. Он позволяет редактировать тексты, имитируя стиль известных личностей, таких как Стивен Кинг или Карл Саган. Хотя эта функция и вызвала дискуссии из-за использования цифровых клонов, она демонстрирует вектор развития компании в сторону сложных интеллектуальных агентов.

На сегодня услугами сервиса пользуются около 40 миллионов человек ежедневно, пишет Виледж Украина. Среди клиентов компании – более 50 000 организаций и 3000 университетов. Годовая выручка платформы достигает 700 миллионов долларов.

Внедрение поддержки украинского языка открывает двери для еще большего количества отечественных профессионалов, которые теперь смогут использовать мощность искусственного интеллекта для работы с родным языком так же эффективно, как и с английским.