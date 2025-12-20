Где заканчивается влияние Солнца: астрономы впервые создали подробную карту границы атмосферы светила

Астрономы впервые в истории смогли точно отобразить внешний край атмосферы Солнца – границу, за которой солнечная плазма вырывается из-под магнитного контроля звезды и навсегда отправляется в космос.

Полученные карты раскрыли, как эта граница меняется во время различных фаз активности Солнца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как исследовали границу атмосферы Солнца?

Международная команда ученых создала первые детальные карты внешнего края солнечной атмосферы – так называемой поверхности Альвена. Это точка, где поток солнечного ветра становится быстрее магнитных волн, что еще способны возвращать частицы обратно к Солнцу. За этой границей плазма уже не может вернуться и мчится в межпланетное пространство.

Ранее ученые могли оценивать положение этой "точки невозврата" только с расстояния, без возможности проверить точность своих моделей. Теперь, благодаря данным миссии NASA Parker Solar Probe и наблюдениям с аппаратов Solar Orbiter Европейского космического агентства и Wind NASA, удалось создать точную карту этой зоны. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Как пояснил Семуэл Бедман из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, теперь ученые могут не только измерять границу атмосферы, но и отслеживать ее изменения в реальном времени. Оказалось, что во время пика 11-летнего цикла активности Солнца – когда увеличивается количество пятен и вспышек – граница атмосферы расширяется и становится более неровной. А в периоды солнечного минимума она снова сужается и приобретает более стабильную форму.

Инструмент SWEAP, установленный на зонде Parker, непосредственно измерил потоки частиц в зоне под границей Альвена. Это подтвердило правильность карты и позволило уточнить, где именно Солнце "теряет" свой ветер. По мнению соавтора исследования Майкла Стивенса, каждый пролет аппарата Parker погружает его глубже в "колыбель" солнечного ветра, что позволяет наблюдать сам процесс его рождения.

Такие наблюдения помогают ответить на давние вопросы солнечной физики – в частности, почему корона Солнца становится горячей с расстоянием от поверхности, вопреки ожиданиям. Понимание границы атмосферного влияния Солнца также имеет практическое значение: оно поможет улучшить прогнозы космической погоды, которые необходимы для защиты спутников, энергосетей и астронавтов от мощных солнечных бурь.

Несмотря на значительный прогресс, в физике солнечной короны еще много загадок,

– отметил Стивенс.

Во время следующего солнечного минимума зонд Parker снова погрузится в атмосферу Солнца, чтобы исследовать, как эта граница меняется в течение полного цикла.