Жительница нидерландского города Зутфен Шарлотта Мейер обнаружила в семейном архиве папку с 35 офортами Рембрандта ван Рейна. Более века никто и не подозревал, что это оригиналы.

Папка с сувенирами оказалась коллекцией Рембрандта

Мейер разбирала семейные вещи и наткнулась на папку с десятками небольших гравюр, самые маленькие из которых имели размеры всего 10 на 5 сантиметров. Коллекция передавалась из поколения в поколение, а ее художественную ценность никто не оценивал, пишет Indian Defence Review.

История началась более ста лет назад. Дедушка Мейер приобрел серию гравюр в период между 1900 и 1920 годами. Заплатил он за них всего несколько нидерландских гульденов, ведь тогда такие работы мало интересовали коллекционеров. Впоследствии гравюры стали частью семейного имущества и десятилетиями лежали в папке среди других личных сувениров.

Во время пандемии коронавируса Мейер открыла папку и рассмотрела ее содержимое. Несмотря на скромные размеры, это были оригинальные работы одного из самых известных нидерландских художников.



Одна из гравюр Рембрандта / Изображение из коллекции Шарлотты Мейер из Зутфена

Сначала она обратилась в городской музей Стеделейк в Зутфене, чтобы узнать больше о находке. Впоследствии гравюры исследовали в Музее Рембрандта в Амстердаме и подтвердили их подлинность.

Все 35 работ признали оригинальными офортами Рембрандта, а не копиями или более поздними репродукциями. До этой экспертизы специалисты об этих работах не знали. Почти столетие они пролежали в одной семье без официального признания.

Сколько стоят офорты Рембрандта сегодня?

Рынок гравюр Рембрандта за это время сильно изменился. Сейчас оригинальные офорты голландского мастера вызывают большой интерес, а некоторые уходят за миллионы, хотя результаты торгов заметно различаются от работы к работе.

В декабре 2025 года офорт с изображением Арнаута Толинкса был продан на аукционе Christie's в Лондоне за 3,54 миллиона евро. Это рекорд для гравюр старых мастеров. Впрочем, такой результат является исключением, а не стандартной оценкой. Большинство других гравюр на том же аукционе ушли дешевле, чем за 50 тысяч евро каждая.

Эти цифры дают представление о находке Мейер, но не показывают, сколько стоит вся ее коллекция. Точную стоимость 35 офортов не раскрыли. По данным Futura Sciences, Мейер решила не разглашать эту информацию.

Разница между несколькими гульденами, которые когда-то отдали за гравюры, и суммами, которых сейчас достигают некоторые работы Рембрандта, показывает, как развивался рынок его офортов. На протяжении десятилетий семейная коллекция оставалась незамеченной, хотя произведения художника все больше ценились коллекционерами.

Что стало с коллекцией дальше?

Для Мейер история с подтверждением подлинности на этом не закончилась. С тех пор как она нашла ту папку, она продолжила собирать офорты Рембрандта и художников его эпохи. Теперь в ее коллекции 70 офортов Рембрандта и его современников, тогда как изначально было 35 гравюр из семейного архива.

Ранее эти работы почти столетие оставались вне внимания публики. Об их существовании специалисты не знали, пока Мейер не обратилась в музей в Зутфене, а гравюры не исследовали в Амстердаме.

Теперь частное владение сменилось публичной экспозицией. Расширенную коллекцию демонстрируют посетителям: в ней объединены унаследованные офорты Рембрандта и дополнительные гравюры, которые Мейер приобрела отдельно.