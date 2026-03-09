Сотни неизвестных видов грибов нашли под гигантскими деревьями в Чили

В умеренных дождевых лесах Чилийского прибрежного хребта растут одни из древнейших живых существ. Могучие деревья алерсе, также известные как патагонские кипарисы, стоят здесь тысячи лет, выдерживая штормы и изменения климата. Однако последние исследования доказывают, что их настоящая роль в поддержании жизни на Земле скрыта глубоко под землей, где человеческий глаз обычно ничего не замечает.

Почему гибель одного древнего дерева угрожает целой экосистеме?

Исследование, проведенное специалистами Университета Мельбурна, показало, что эти гиганты являются настоящими центрами подземного биоразнообразия. Они поддерживают жизнедеятельность огромных сообществ грибов, которые помогают лесам перерабатывать питательные вещества, накапливать углерод и противостоять экологическим стрессам. Ученые предполагают, что потеря всего одного дерева, возраст которого исчисляется тысячелетиями, может привести к исчезновению целой скрытой экосистемы, которая формировалась в течение невероятно долгого времени, пишет Earth.com.

Смотрите также Живые существа излучают слабый видимый свет, который исчезает после смерти

Во время экспедиции 2022 года в Национальный парк Алерсе-Костеро в Чили команда исследователей отобрала образцы почвы под 31 деревом алерсе. Среди них были как молодые саженцы, так и знаменитый великан, известный под названием "Алерсе Абуэло". Этот патриарх леса имеет ствол диаметром более 4,5 метра, а его возраст оценивают минимум в 2 400 лет.

Результаты генетического анализа ДНК из почвы оказались потрясающими. Под старейшим деревом было обнаружено в 2,25 раза больше видов грибов, чем у любого другого исследованного образца. Более того, именно под этим гигантом жило более 300 видов грибов, которые не встречались больше нигде, пишут ученые в исследовании, которое появилось в журнале Biodiversity and Conservation.



Фицроя, также известна как алерсе / Фото PatagoniaArgentina

Обнаруженные организмы в основном относятся к арбускулярным микоризным грибам, которые образуют тесные партнерские отношения с корнями растений. Они помогают деревьям получать воду и питательные вещества, а также усиливают их устойчивость к засухам и болезням.

Важность этих невидимых помощников трудно переоценить в глобальном масштабе. Такие грибковые сообщества ежегодно перемещают в почвы Земли примерно один миллиард тонн углерода. Это делает леса алерсе критически важными поглотителями углерода, что помогает сдерживать изменения климата.

Исследовательница Камилла Труонг объясняет, что деревья не являются равноценными по своему воздействию на природу. По ее мнению, удаление тысячелетнего великана нанесет значительно больший вред окружающим видам, чем вырубка молодого дерева, поскольку вместе с ним исчезает сложная сеть подземных партнеров, на создание которой ушли века.

Адриана Корралес из Общества защиты подземных сетей добавляет, что именно это скрытое многообразие обеспечивает общую выносливость леса к внешним шокам.

Что угрожает этим лесам?

Несмотря на свою уникальность, леса алерсе до сих пор находятся под давлением. Исторически их массово вырубали ради крепкой древесины и сжигали для создания пастбищ.

Сегодня к старым угрозам добавились новые: изменения климата и масштабные инфраструктурные проекты. В частности, планы строительства дороги всего в нескольких сотнях метров от ареала роста алерсе повышают риски пожаров, распространения инвазивных видов и негативного влияния от увеличения потока туристов.

Ученые отмечают, что леса из молодых деревьев не могут мгновенно заменить экологическую роль древних особей. Защита старейших деревьев планеты является стратегией сохранения целых подземных миров, которые остаются невидимым фундаментом здоровья нашей планеты.