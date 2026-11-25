В египетской Александрии археологи обнаружили массивные известняковые фундаменты и подземный туннель. Эксперты предполагают, что это могут быть остатки утраченного царского некрополя династии Птолемеев.

Что нашли в Садах Шалалат

Министерство туризма и древностей Египта объявило о находке 24 ноября 2026 года после оценки специально назначенного научного комитета. Эксперты увидели связь с царским погребальным комплексом, который Птолемей IV Филопатор создал более 2200 лет назад. По данным древних источников, там были похоронены правители из династии Птолемеев рядом с Александром Македонским, пишет Arkeonews.

Греческая археологическая миссия под руководством доктора Каллиопы Лимнеос-Папакости около двух десятилетий исследует Сады Шалалат в царском квартале древнего города. Экспедицию проводит Эллинистический научно-исследовательский институт александрийской цивилизации при финансовой поддержке фонда Мохеба Кассабги и компании Reliance Egypt. Археологи задокументировали фундаменты огромного известнякового сооружения, окружающие стены и туннель, проходящий на север под зданием.

Получив отчет миссии, министр туризма и древностей Шериф Фатхи назначил комиссию во главе с доктором Айманом Ашмави. В ее состав вошли специалисты по греческой и римской истории и археологии из университетов Александрии и Танты. После осмотра на месте они пришли к выводу, что квадратная форма и значительные размеры фундамента указывают на высокое сооружение. Самое важное, что расположение и архитектурные черты позволяют предположить погребальное назначение здания.



Египетские ученые заявляют, что обнаружили следы гробницы Птолемеев / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Египетские ученые заявляют, что обнаружили следы гробницы Птолемеев / Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Какую роль играли Птолемеи в истории Александрии

Александр Македонский основал Александрию в 331 году до нашей эры. После его смерти в Вавилоне в 323 году до нашей эры полководцы начали борьбу за империю. Один из них, Птолемей, получил власть над Египтом и в 305 году до нашей эры провозгласил себя царем. Его династия правила почти три века, а в 30 году до нашей эры со смертью Клеопатры VII Египет вошел в состав Римской империи.

При Птолемеях Александрия стала космополитической столицей, где переплетались греческие и египетские традиции. Город прославили библиотека, огромный маяк, царские дворцы и святилища. Царский квартал служил не только административным и жилым центром, но и местом религиозных церемоний и культа правителей.



Египетские ученые говорят, что нашли след гробницы Птолемеев / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Египетские ученые заявляют, что обнаружили следы гробницы Птолемеев / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Что о гробнице писали античные авторы

Птолемей IV правил Египтом с 221 по 204 год до нашей эры. Греческий писатель II века нашей эры Зенобий писал, что он возвел в центре Александрии погребальный монумент и собрал там останки предков, матери и Александра Македонского.

Древнегреческий географ Страбон в "Географии" описал этот комплекс как Сему или Сому. Он входил в состав царских дворцов и содержал гробницы Птолемеев и Александра. Такое объединение подчеркивало связь династии с наследием завоевателя и ее права на власть. Несмотря на все описания, археологи до сих пор не установили, где именно находился комплекс.

Исследователям сложно работать, поскольку значительная часть древнего города находится под современной застройкой. Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейси подчеркнул, что находка открывает новые возможности для изучения царской архитектуры птолемеевской Александрии. Ашмави подчеркнул, что предложение комитета остается предварительной гипотезой, требующей дополнительных исследований.

В сообщении министерства нет упоминаний о надписях, саркофагах или человеческих останках, которые могли бы окончательно подтвердить назначение сооружения. Дальнейшие работы, вероятно, покажут, для чего служили здание и туннель и как они связаны с соседними сооружениями. Даже если связь с царским комплексом подтвердится, это не будет означать, что археологи нашли саму гробницу Александра Македонского или его останки.