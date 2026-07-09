Техно Искусственный интеллект Илон Маск бросает вызов Anthropic: новая серия Grok, по его словам, конкурирует с моделями Opus
9 июля, 14:49
3

Илон Маск бросает вызов Anthropic: новая серия Grok, по его словам, конкурирует с моделями Opus

Александр Гайдамашко

Компания SpaceXAI официально представила свою новейшую разработку – нейронную сеть Grok 4.5. По словам основателя компании Илона Маска, эта модель относится к "классу Opus", что указывает на ее способность решать самые сложные интеллектуальные задачи, с которыми не справлялись предыдущие версии.

Универсальный инструмент для программирования и офиса

Grok 4.5 позиционируется не просто как очередной чат-бот, а как полноценный рабочий инструмент для профессионалов. Разработчики сделали акцент на автоматизации сложных процессов: написании программного кода, создании приложений и подготовке офисной документации "под ключ". Об этом пишет издание Android Authority.

Главная особенность обновления заключается в способности модели обрабатывать комплексные запросы за один раз. Если раньше пользователям приходилось шаг за шагом уточнять детали, то теперь нейросеть может сгенерировать готовый проект после одного-единственного промпта.

Например, Grok 4.5 умеет строить сложные таблицы в Excel с формулами на нескольких листах, готовить презентации в PowerPoint с диаграммами и макетами, а также писать объемные документы в Word, используя актуальную информацию из интернета.

Основываясь на положительных отзывах клиентов в рамках нашей программы бета-тестирования, SpaceXAI сделает Grok 4.5 доступным для широкой публики уже завтра. Это модель класса Opus, но более быстрая, эффективная и дешевая, 
– прокомментировал основатель компании SpaceXAI Илон Маск.

Технический прорыв и экономическая выгода

Разработчики уделили особое внимание обучению модели. Для этого использовали огромные массивы данных в сферах программирования, науки, инженерии и математики. Благодаря тщательной фильтрации информации Grok 4.5 демонстрирует высокую точность в технических вопросах. Нейросеть поддерживает такие языки программирования, как Rust и C/C++, и способна создавать полноценные приложения с нуля.

Цена работы

Помимо интеллектуальных возможностей, SpaceXAI сделала ставку на экономичность. Новая модель работает в два раза эффективнее с токенами, чем конкуренты, что позволило существенно снизить стоимость ее использования. Работа с Grok 4.5 стоит 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 6 долларов за 1 миллион выходных токенов. Это делает модель значительно привлекательнее конкурентов: например, использование модели Opus 4.7 от Anthropic обходится в 5 и 25 долларов соответственно, а самая мощная версия GPT 5.6 от OpenAI под названием Sol стоит 5 и 30 долларов за миллион токенов.

Наша внутренняя оценка показывает, что Grok 4.5 вполне сопоставим с Opus 4.7, но намного быстрее. Сочетание возможностей, высокой скорости и низкой стоимости – вот что делает его конкурентоспособным, 
добавил Илон Маск.

Этот релиз стал первым крупным шагом для SpaceXAI после того, как компания вышла на биржу несколько недель назад. Выход Grok 4.5 совпал по времени с анонсом GPT 5.6 от OpenAI, что свидетельствует об обострении борьбы за лидерство на рынке искусственного интеллекта.

В настоящее время новая модель уже доступна в инструменте Grok Build через платформу Cursor для всех тарифных планов, а также в консоли разработчика SpaceXAI. Эксперты ожидают, что такая агрессивная ценовая политика и фокус на профессиональных инструментах могут изменить баланс сил между разработчиками и корпоративным сектором.

Связанные темы:

xAI Grok
Техно
Искусственный интеллект