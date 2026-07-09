Илон Маск бросает вызов Anthropic: новая серия Grok, по его словам, конкурирует с моделями Opus

Компания SpaceXAI официально представила свою новейшую разработку – нейронную сеть Grok 4.5. По словам основателя компании Илона Маска, эта модель относится к "классу Opus", что указывает на ее способность решать самые сложные интеллектуальные задачи, с которыми не справлялись предыдущие версии.

Универсальный инструмент для программирования и офиса

Grok 4.5 позиционируется не просто как очередной чат-бот, а как полноценный рабочий инструмент для профессионалов. Разработчики сделали акцент на автоматизации сложных процессов: написании программного кода, создании приложений и подготовке офисной документации "под ключ". Об этом пишет издание Android Authority.

Главная особенность обновления заключается в способности модели обрабатывать комплексные запросы за один раз. Если раньше пользователям приходилось шаг за шагом уточнять детали, то теперь нейросеть может сгенерировать готовый проект после одного-единственного промпта.

Например, Grok 4.5 умеет строить сложные таблицы в Excel с формулами на нескольких листах, готовить презентации в PowerPoint с диаграммами и макетами, а также писать объемные документы в Word, используя актуальную информацию из интернета.

Основываясь на положительных отзывах клиентов в рамках нашей программы бета-тестирования, SpaceXAI сделает Grok 4.5 доступным для широкой публики уже завтра. Это модель класса Opus, но более быстрая, эффективная и дешевая,

– прокомментировал основатель компании SpaceXAI Илон Маск.

Технический прорыв и экономическая выгода

Разработчики уделили особое внимание обучению модели. Для этого использовали огромные массивы данных в сферах программирования, науки, инженерии и математики. Благодаря тщательной фильтрации информации Grok 4.5 демонстрирует высокую точность в технических вопросах. Нейросеть поддерживает такие языки программирования, как Rust и C/C++, и способна создавать полноценные приложения с нуля.

Цена работы

Помимо интеллектуальных возможностей, SpaceXAI сделала ставку на экономичность. Новая модель работает в два раза эффективнее с токенами, чем конкуренты, что позволило существенно снизить стоимость ее использования. Работа с Grok 4.5 стоит 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 6 долларов за 1 миллион выходных токенов. Это делает модель значительно привлекательнее конкурентов: например, использование модели Opus 4.7 от Anthropic обходится в 5 и 25 долларов соответственно, а самая мощная версия GPT 5.6 от OpenAI под названием Sol стоит 5 и 30 долларов за миллион токенов.

Наша внутренняя оценка показывает, что Grok 4.5 вполне сопоставим с Opus 4.7, но намного быстрее. Сочетание возможностей, высокой скорости и низкой стоимости – вот что делает его конкурентоспособным,

– добавил Илон Маск.

Этот релиз стал первым крупным шагом для SpaceXAI после того, как компания вышла на биржу несколько недель назад. Выход Grok 4.5 совпал по времени с анонсом GPT 5.6 от OpenAI, что свидетельствует об обострении борьбы за лидерство на рынке искусственного интеллекта.

В настоящее время новая модель уже доступна в инструменте Grok Build через платформу Cursor для всех тарифных планов, а также в консоли разработчика SpaceXAI. Эксперты ожидают, что такая агрессивная ценовая политика и фокус на профессиональных инструментах могут изменить баланс сил между разработчиками и корпоративным сектором.