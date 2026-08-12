SpaceXAI запустила собственный аналог OpenClaw, который работает в различных приложениях в автономном режиме

Компания SpaceXAI запустила новый сервис Grok Bot, который может самостоятельно управлять ПК и приложениями в облаке. Автономные агенты способны выполнять сложные рабочие задачи даже тогда, когда компьютер пользователя выключен.

Как работает Grok Bot

Новый помощник получает доступ к виртуальному ПК в облаке, что позволяет ему авторизоваться на сайтах и в приложениях так же, как это делает человек. Благодаря этому бот может работать даже с сервисами, не имеющими официального API или интеграции MCP, сообщает Neowin.

После получения задания Grok Bot продолжает выполнять его в облаке независимо от того, работает ли ПК пользователя. В рамках одного чата можно создавать несколько ботов для разных задач, а агенты способны делиться контекстом, поручать работу друг другу и работать параллельно.

Чтобы научить бота новому процессу, достаточно один раз показать ему, как задачу выполняет человек. После этого он сохраняет алгоритм в качестве рутины и повторяет его в дальнейшем, накапливая память между разговорами и учитывая предпочтения пользователя.

Где уже опробовали Grok Bot

В SpaceXAI уже протестировали Grok Bot в собственных внутренних процессах. Компания использовала ботов для продаж, маркетинговых кампаний, обработки счетов, рекрутинга, обновления базы CRM и даже для воспроизведения и исправления ошибок в программном обеспечении.

В настоящее время Grok Bot доступен в бета-версии на ПК и устройствах iOS. Воспользоваться функцией могут подписчики SuperGrok Heavy, Cursor Ultra за 200 долларов в месяц и Cursor Teams Premium за 120 долларов в месяц за одного пользователя. Для корпоративных клиентов открыт список ожидания.