Чат-бот Grok от компании xAI оказался в центре международного скандала из-за способности генерировать изображения сексуального характера. Регулирующие органы Малайзии, Индии и Франции обеспокоены тем, что искусственный интеллект Илона Маска создает неприемлемый контент по запросам пользователей.

Соцсети X грозят проверки и ужесточение законодательного регулирования из-за нарушения правил безопасности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему к искусственному интеллекту Маска возникли претензии?

Власти Малайзии начали расследование из-за жалоб на то, что Grok манипулирует фотографиями женщин и несовершеннолетних для создания вредного, оскорбительного или непристойного контента.

Комиссия по коммуникациям страны отметила, что создание и распространение таких материалов является уголовным преступлением, поэтому представителей компании X вызовут для дачи объяснений.

Несмотря на то, что соцсеть не имеет лицензии в Малайзии, она обязана предотвращать распространение опасного контента на своей платформе.

Подобную жесткую позицию заняла Индия: Министерство электроники направило официальное письмо с требованием провести полный аудит чат-бота. Компания Маска должна в течение 72 часов предоставить отчет о мерах, которые гарантируют отсутствие в генерациях обнаженности или сексуализированных материалов.

Индийское правительство рассматривает возможность внедрения новых строгих законов для контроля за социальными сетями, на чем настаивает парламентский комитет.

Во Франции действия Grok назвали "явно незаконными", поскольку бот создает интимные изображения без согласия людей, что может быть нарушением европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Хотя собственная политика xAI запрещает сексуализацию детей, результаты работы чат-бота свидетельствуют о нарушении этих правил.

Как отреагировали в X?

Некоторые из генерируемых изображений уже были удалены с платформы. Реакция разработчиков на эти обвинения была очень короткой: в компании xAI уже по привычке заявили, что традиционные медиа распространяют ложь.