Чат-бот Grok від компанії xAI опинився в центрі міжнародного скандалу через здатність генерувати зображення сексуального характеру. Регулюючі органи Малайзії, Індії та Франції занепокоєні тим, що штучний інтелект Ілона Маска створює неприйнятний контент за запитами користувачів.

Соцмережі X загрожують перевірки та посилення законодавчого регулювання через порушення правил безпеки, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому до штучного інтелекту Маска виникли претензії?

Влада Малайзії почала розслідування через скарги на те, що Grok маніпулює фотографіями жінок та неповнолітніх для створення шкідливого, образливого або непристойного контенту.

Комісія з комунікацій країни наголосила, що створення та поширення таких матеріалів є кримінальним злочином, тому представників компанії X викличуть для надання пояснень.

Попри те, що соцмережа не має ліцензії в Малайзії, вона зобов’язана запобігати поширенню небезпечного контенту на своїй платформі.

Подібну жорстку позицію зайняла Індія: Міністерство електроніки надіслало офіційний лист із вимогою провести повний аудит чат-бота. Компанія Маска має протягом 72 годин надати звіт про заходи, які гарантують відсутність у генераціях оголеності чи сексуалізованих матеріалів.

Індійський уряд розглядає можливість впровадження нових суворих законів для контролю за соціальними мережами, на чому наполягає парламентський комітет.

У Франції дії Grok назвали "явно незаконними", оскільки бот створює інтимні зображення без згоди людей, що може бути порушенням європейського Закону про цифрові послуги (DSA). Хоча власна політика xAI забороняє сексуалізацію дітей, результати роботи чат-бота свідчать про порушення цих правил.

Як відреагували в X?

Деякі з генерованих зображень уже були видалені з платформи. Реакція розробників на ці звинувачення була дуже короткою: у компанії xAI вже за звичкою заявили, що традиційні медіа поширюють брехню.