Чат-бот Grok, созданный компанией xAI и интегрированный в платформу X, снова оказался в центре дискуссии. Несмотря на публично объявленные ограничения, система продолжает создавать изображения сексуализированного характера, что вызывает серьезные вопросы относительно контроля, ответственности и реальной эффективности новых правил, которые обещали исправить ситуацию.

Почему ограничения для Grok не дали ожидаемого эффекта?

Расследование, проведено журналистами Reuters, показало, что чат-бот Grok, флагманский продукт xAI, способен генерировать сексуализированные изображения людей даже в случаях, когда пользователь прямо сообщает об отсутствии согласия со стороны изображенного лица. Это происходит несмотря на недавно объявленные ограничения со стороны социальной сети X.

Журналисты проверили работу Grok в два этапа – в середине и в конце января. Они загружали полностью одетые фотографии реальных людей и просили изменить их так, чтобы те выглядели унизительно или сексуально провокационно.

В первой серии тестов бот согласился выполнить большинство таких запросов, включая те, где прямо указывалось, что человек не давал согласия или является уязвимым.

Во второй серии результатов стало меньше, но Grok все равно часто выполнял подобные инструкции.

Компании xAI и X не предоставили подробных объяснений относительно причин такого поведения модели. Зато представители xAI ограничились стандартным ответом с утверждением, что традиционные медиа распространяют неправду.

Эти события происходят на фоне громкого скандала, который заставил X ранее заблокировать генерацию изображений для пользователей без подписки, а также ввести дополнительные ограничения в отдельных странах. Часть регуляторов приветствовала эти шаги, однако в Европейском Союзе реакция была более сдержанной – там заявили, что внимательно будут оценивать реальный эффект изменений.

Стоит отметить, что хотя количество знаменитостей и обычных пользователей в ИИ-бикини уменьшилось, все равно они не исчезли полностью, ведь платные пользователи продолжали просить ИИ сгенерировать новые изображения.

А что другие чат-боты?

Чтобы сравнить ситуацию журналисты Reuters использовали те же запросы в других популярных ИИ-системах. OpenAI с ее ChatGPT, Google с Gemini и Meta с Llama отказались создавать какие-либо подобные изображения. В ответах они прямо указывали на этические нормы, защиту приватности и недопустимость несанкционированного редактирования фотографий людей.

Значительные последствия

Юристы отмечают, что ситуация может иметь серьезные правовые последствия:

В Великобритании создание несанкционированных сексуализированных изображений может привести к уголовной ответственности, а компании рискуют получить значительные штрафы за нарушение Online Safety Act.

В США внимание к Grok уже проявили генеральные прокуроры десятков штатов.

Власти Калифорнии направили X и Grok официальное предписание с требованием прекратить подобную практику.

Неужели это преднамеренный ход компании?

Стоит отметить, что 2 февраля вышло большое расследование The Washington Post, которое прямо заявляет, что xAI намеренно ослабил ограничения на сексуализированный контент в Grok, чтобы привлечь пользователей такими возможностями. Предположительно, компания не рассчитывала, что это станет таким массовым и вирусным, что вызовет скандал и угрозы со стороны целых государств и тому подобное.

История с Grok демонстрирует системную проблему – формальные ограничения и громкие заявления не всегда означают реальное изменение поведения ИИ. Для регуляторов и разработчиков это становится тестом на способность контролировать технологии, которые развиваются быстрее, чем правила для них.