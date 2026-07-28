Гуманоидные роботы впервые провели операцию на живом пациенте

В США показали, что гуманоидные роботы могут не только помогать в операционной, но и выполнять часть хирургических действий под контролем врача. Исследователи провели серию тестов, в которых робот работал со стандартными инструментами и вписывался в привычный формат операционной. Это еще не автономная хирургия, но уже немаловажный шаг к медицинским командам, где человек и машина действуют вместе.

Что же сделали роботы во время испытаний?

Университет Калифорнии в Сан-Диего описал ряд экспериментов, в которых роботы работали с обычными инструментами и выполняли отдельные хирургические действия под наблюдением врачей. Исследователи говорят, что речь идет о шаге к технологии, которую в будущем можно будет применять не только в операционных, но и в отдаленных миссиях, пишет литовское издание Kauno Diena .

В одном из тестов гуманоидный робот вместе с хирургом-ассистентом провел операцию по удалению желчного пузыря у человека. В другом эксперименте два робота совместно проделали похожую процедуру на большом млекопитающем не из рода приматов. Именно этот формат стал показательным для команды: машина не просто стоит рядом, а участвует в работе так, как это делал медицинский ассистент.

Разработчики отмечают, что гуманоидный робот отличается от классических хирургических систем тем, что может передвигаться по стандартной операционной, взаимодействовать с привычными инструментами и выполнять физические действия без перестройки всего рабочего пространства.

Почему это считается важным шагом?

В медицинской сфере давно ищут способ сочетать точность роботизированных систем с гибкостью человека. Именно поэтому гуманоидный формат вызвал особый интерес: он потенциально способен работать там, где обычные работы неудобны или нуждаются в специальной среде.

По замыслу исследователей такая технология может стать полезной в больницах, где не хватает персонала, а также во время удаленных операций или в условиях, когда присутствие врача на месте ограничено. Отдельно рассматривают и использование в космосе, где требуются системы, способные работать в сложных и непредсказуемых условиях.

Ранее роботизированные системы уже помогали хирургам в точных манипуляциях, однако в большинстве своем они были привязаны к специальному оборудованию и выполняли узкий набор задач. Новые испытания UC San Diego показывают другой подход – когда робот должен быть не отдельной станцией, а универсальным участником операционной команды.

Пока это только экспериментальная стадия, но именно такие тесты обычно и определяют, сможет ли технология перейти из лаборатории в реальную медицинскую практику.