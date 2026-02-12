Так может погибнуть наше Солнце: телескоп Хаббл снял момент смерти звезды в невероятных деталях

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал уникальные кадры предсмертной агонии звезды, похожей на наше Солнце. Объект, известный как туманность Яйцо, расположен в 1000 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Эти снимки позволяют ученым детально изучить короткий, но чрезвычайно важный этап эволюции, когда светило сбрасывает свои оболочки, создавая материал для будущих планетных систем.

Свое название этот космический объект получил из-за необычной структуры: центральная звезда выглядит как желток, окруженный плотными слоями газа и пыли, напоминающие яичный белок, рассказывает Space.com.

Почему туманность Яйцо – уникальная находка для астрономов?

Дело в том, что это протопланетарная туманность – переходная форма, которую в NASA называют первым, самым молодым и ближайшим к Земле образцом такого типа. Особенностью "Яйца" является то, что оно не светится самостоятельно из-за ионизации газов, как большинство подобных структур. Вместо этого мы видим лучи света от самой умирающей звезды, которые пробиваются сквозь пробелы в ее запыленной оболочке.



Смерть звезды в туманности Яйцо / Фото NASA / ESA / Hubble Space Telescope

Поскольку стадия протопланетарной туманности длится всего несколько тысяч лет, астрономы получили редкую возможность наблюдать за процессом выброса вещества почти в реальном времени.

Со временем ядро объекта будет раскаляться все сильнее, что в конце концов приведет к ионизации окружающего газа и переходу к следующему этапу эволюции.

Анализируя симметричные узоры и дуги вокруг звезды, ученые пришли к выводу, что они возникли не из-за взрыва сверхновой, а в результате серии упорядоченных выбросов из углеродного ядра.

Сочетание архивных и свежих данных "Хаббла" позволило создать подробный портрет этой структуры, который поможет понять, как умирающие светила формируют среду для рождения новых планет.

