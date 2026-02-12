Свое название этот космический объект получил из-за необычной структуры: центральная звезда выглядит как желток, окруженный плотными слоями газа и пыли, напоминающие яичный белок, рассказывает Space.com.

Почему туманность Яйцо – уникальная находка для астрономов?

Дело в том, что это протопланетарная туманность – переходная форма, которую в NASA называют первым, самым молодым и ближайшим к Земле образцом такого типа. Особенностью "Яйца" является то, что оно не светится самостоятельно из-за ионизации газов, как большинство подобных структур. Вместо этого мы видим лучи света от самой умирающей звезды, которые пробиваются сквозь пробелы в ее запыленной оболочке.



Смерть звезды в туманности Яйцо / Фото NASA / ESA / Hubble Space Telescope

Поскольку стадия протопланетарной туманности длится всего несколько тысяч лет, астрономы получили редкую возможность наблюдать за процессом выброса вещества почти в реальном времени.

Со временем ядро объекта будет раскаляться все сильнее, что в конце концов приведет к ионизации окружающего газа и переходу к следующему этапу эволюции.

Анализируя симметричные узоры и дуги вокруг звезды, ученые пришли к выводу, что они возникли не из-за взрыва сверхновой, а в результате серии упорядоченных выбросов из углеродного ядра.

Сочетание архивных и свежих данных "Хаббла" позволило создать подробный портрет этой структуры, который поможет понять, как умирающие светила формируют среду для рождения новых планет.

Февраль хоть и короткий – в этом году богат на астрономические события, которые не стоит пропускать.

Например уже 17 февраля состоится кольцеобразное солнечное затмение. К сожалению в Украине наблюдать его в полной мере не удастся, однако, при благоприятных условиях, часть первого затмения 2026 года все же получится увидеть.

Кроме того, всегда можно воспользоваться прямой трансляцией на YouTube-канале Virtual Telescope.

Конец месяца подарит редкое событие – парад шести планет. В субботу 28 февраля в небе выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы: Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун.