В ФБР говорят, что российские хакеры провели волну атак на аккаунты в мессенджере Signal
- ФБР и CISA предупредили о волне кибератак на пользователей мессенджера Signal, организованных российскими хакерами.
- Атаки нацелены на чиновников, военных, политиков и журналистов, используя фишинговые тактики для похищения данных.
Федеральное бюро расследований США и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) предупредили о новой волне кибератак. Хакеры связаны с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно о кибератаках на Signal?
Целью стали пользователи популярных мессенджеров, в частности Signal. Атаки направлены прежде всего на людей, которые представляют интерес для разведки: действующих и бывших чиновников США, военных, политиков и журналистов.
Речь идет не о взломе самих сервисов или их шифрования. Злоумышленники используют другую тактику – маскируются под службы безопасности или техподдержку и заставляют пользователей самостоятельно передавать конфиденциальные данные, в частности коды доступа.
В компании Signal ранее подтверждали, что подобные инциденты связаны со сложными фишинговыми кампаниями, а не со взломом инфраструктуры или алгоритмов защиты.
Предупреждение США появилось вскоре после аналогичных заявлений нидерландской разведки, которая сообщала о глобальной кибероперации со стороны пророссийских хакеров. По их данным, атаки тоже были направлены на аккаунты в Signal, а также WhatsApp.
