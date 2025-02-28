Северная Корея обокрала криптобиржу Bybit на 1,4 миллиарда долларов

Криптобиржа Bybit заявляет о масштабной хакерской атаке, приведшей к потере Ethereum на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Ответственность за это преступление, по данным ФБР, несет Северная Корея.

Что произошло

Генеральный директор и соучредитель Bybit Бен Чжоу заявил, что хакеры украли около 401 346 ETH, что на момент атаки составляло около 1,4 миллиарда долларов. Компания Elliptic, занимающаяся криптографической безопасностью, и исследователь криптографической безопасности ZachXBT подтвердили эту информацию и уже назвали эту кражу крупнейшей известной кражей криптовалюты в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ФБР.

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Предыдущими крупнейшими криптопреступлениями были взломы сетей Ronin Network и Poly Network, которые привели к потере 624 миллионов и 611 миллионов соответственно.

Бен Чжоу написал на X, что хакер "взял под контроль" один из холодных кошельков компании, имея в виду цифровой кошелек, который хранит криптовалюту, но теоретически не подключен к интернету, и перевел средства на "теплый" кошелек, который находится онлайн. Как ему это удалось сделать без интернета, непонятно.

Руководитель биржи говорит, что компания все еще "платежеспособна" и "может покрыть убытки", даже если не сможет вернуть украденные средства. По данным CoinMarketCap, по состоянию на прошлую неделю общие активы Bybit, которая базируется в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, оценивались в 16 миллиардов долларов.

Компания быстро объявила о вознаграждении. На официальном сайте Bybit объясняет, что за каждый раз, когда кто-то отслеживает и замораживает часть украденных средств, 5% от этой суммы получает тот, кто их нашел, а еще 5% – тот, кто заморозил эти средства.

Благодаря пяти охотникам за деньгами, Bybit уже раздала вознаграждения в размере 4,23 миллиона долларов, согласно данным сайта, логотипом которого является нож, пронзающий голову северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Кто виноват

Хотя Bybit предложила вознаграждение в размере 140 миллионов долларов за поиск украденных средств, ФБР, кажется, уже и так знает, где они. Бюро считает Северную Корею ответственной за эту кражу. Расследование заявило, что преступление совершила группировка, известная как TraderTraitor.

Участники сети TraderTraitor действуют быстро и уже конвертировали часть похищенных активов в биткоины и другие виртуальные активы, распределенные по тысячам адресов в нескольких блокчейнах. Ожидается, что эти активы будут в дальнейшем отмываться и в конце концов конвертироваться в фиатную валюту,

– пишет ФБР.

КНДР уже много лет является очень эффективной в охоте за деньгами криптобирж и компаний web3. Страна ежегодно ворует так много денег, что в конце каждого года аналитики даже составляют отдельную статистику по северокорейским хакерам и результатах их работы. В 2024 году они похитили криптовалюты на 650 миллионов долларов в целом. Этот же разовый взлом, как видим, превосходит все предыдущие вместе взятые.

Режим Ким Чен Ына использует похищенные деньги для финансирования своей ядерной программы, изготовления оружия, и других военных целей.