Смартфон Трампа снова в центре скандала: тысячи покупателей в опастности

Киберпреступники опубликовали персональные данные более 3,6 тысячи клиентов бренда Trump Mobile. Утечка коснулась покупателей суперечливого золотого смартфона T1. Между тем в компании заявили, что у них нет специалистов для решения подобных проблем.

Как хакеры получили доступ к базам данных

Об утечке личной информации сообщило издание TechRadar. Хакерская группировка под названием BYOD разместила в даркнете файлы, содержащие имена, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и данные заказов 3,6 тысячи пользователей Trump Mobile.

Преступники получили доступ к внутренним системам через устройство сотрудника компании Liberty Mobile во Флориде, которая обеспечивает работу связи. Для этого они использовали вредоносное ПО. Впоследствии хакеры смогли перейти на незащищенные поддомены и панель управления клиентами. Представители BYOD отметили, что ни Liberty Mobile, ни Trump Mobile не настроили двухфакторную аутентификацию для защиты данных.

Эксперты по кибербезопасности уже подтвердили подлинность похищенной базы данных. Журналисты связались с несколькими людьми из списка, и те подтвердили точность своих данных, включая отмененные подписки на безлимитные тарифы. Преступники утверждают, что представители сервиса отреагировали на ситуацию странным образом.

У нас нет команды, которая бы этим занималась,

– прокомментировал представитель Trump Mobile хакерам в ходе переписки и назвал всех причастных к взлому террористами.

Проект по выпуску золотого смартфона T1 сопровождают проблемы с момента анонса в июне 2025 года, когда Эрик Трамп пообещал революцию на рынке мобильных телефонов. Обещания о производстве в США исчезли с сайта уже через две недели. Доставку гаджета неоднократно переносили с августа 2025 года на декабрь, затем на март и апрель, а правила предзаказа переписали, указав, что депозит не является покупкой. В итоге оказалось, что этот смартфон является практически полной копией старого смартфона HTC.

Какие риски это создает для пользователей

В похищенной базе данных нет данных банковских карт, поэтому клиентам не грозит прямое похищение денег со счетов. Основную опасность сейчас представляют фишинг и мошенничество. Преступники располагают всем необходимым для убедительных звонков или сообщений от имени оператора связи или службы доставки.