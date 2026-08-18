Кибератака века: хакеры взломали налоговую службу Франции и похитили данные граждан
Во Франции произошла крупная утечка конфиденциальных данных из базы налоговой службы. Злоумышленники получили доступ к информации о доходах, недвижимости и семейном положении 678 тысяч физических и юридических лиц.
Как именно данные оказались в руках злоумышленников
Как сообщает GBHackers, киберпреступники действовали в течение июня и июля. Злоумышленники не взламывали защиту с помощью сложных программных уязвимостей, а использовали похищенные учетные данные сотрудника Генеральной дирекции публичных финансов (DGFiP) и уполномоченной третьей стороны.
Подозрительную активность специалисты обнаружили в августе, после чего немедленно заблокировали скомпрометированные аккаунты. Однако расследование показало, что к моменту блокировки хакеры уже успели просмотреть и скачать значительный массив секретной информации.
Утечка коснулась как рядовых граждан, так и коммерческих организаций. Хакеры похитили сведения о налогооблагаемом доходе, семейном коэффициенте и ставках налогов, удержанных из заработной платы. Кроме того, в их руках оказались кадастровые данные: адреса и площадь владений.
Что касается предприятий, то речь идет о данных, менее чувствительных, чем у частных лиц,
– прокомментировала глава налоговой администрации DGFiP Амели Вердье.
Она добавила, что для бизнеса скомпрометированы лишь номера SIREN (уникальный государственный идентификационный номер предприятия), официальные адреса компаний и имена их представителей. В ведомстве заверили, что пароли и логины пользователей остаются в безопасности, поэтому прямого риска взлома личных кабинетов нет. Впрочем, эксперты предупреждают об угрозе использования этих данных для фишинга и мошенничества.
Как Франция реагирует на кибератаку
Налоговая служба уже уведомила Национальную комиссию по информатике и свободам и привлекла к расследованию национальное агентство по кибербезопасности ANSSI. Пострадавшим гражданам и компаниям планируют сообщить об этом лично по электронной или обычной почте.
Этот случай стал лишь частью серии масштабных хакерских атак на французские государственные учреждения:
- В конце июня злоумышленники провели атаку на Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE, что привело к утечке данных более 12 тысяч сотрудников.
- Кроме того, в апреле 15-летний хакер взломал Национальное агентство по безопасности документов ANTS.
В ответ на эти угрозы правительство Франции приняло решение выделить 200 миллионов евро на срочную модернизацию киберзащиты.