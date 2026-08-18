Как именно данные оказались в руках злоумышленников

Как сообщает GBHackers, киберпреступники действовали в течение июня и июля. Злоумышленники не взламывали защиту с помощью сложных программных уязвимостей, а использовали похищенные учетные данные сотрудника Генеральной дирекции публичных финансов (DGFiP) и уполномоченной третьей стороны.

Подозрительную активность специалисты обнаружили в августе, после чего немедленно заблокировали скомпрометированные аккаунты. Однако расследование показало, что к моменту блокировки хакеры уже успели просмотреть и скачать значительный массив секретной информации.

Утечка коснулась как рядовых граждан, так и коммерческих организаций. Хакеры похитили сведения о налогооблагаемом доходе, семейном коэффициенте и ставках налогов, удержанных из заработной платы. Кроме того, в их руках оказались кадастровые данные: адреса и площадь владений.

Что касается предприятий, то речь идет о данных, менее чувствительных, чем у частных лиц,

– прокомментировала глава налоговой администрации DGFiP Амели Вердье.

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Она добавила, что для бизнеса скомпрометированы лишь номера SIREN (уникальный государственный идентификационный номер предприятия), официальные адреса компаний и имена их представителей. В ведомстве заверили, что пароли и логины пользователей остаются в безопасности, поэтому прямого риска взлома личных кабинетов нет. Впрочем, эксперты предупреждают об угрозе использования этих данных для фишинга и мошенничества.

Как Франция реагирует на кибератаку

Налоговая служба уже уведомила Национальную комиссию по информатике и свободам и привлекла к расследованию национальное агентство по кибербезопасности ANSSI. Пострадавшим гражданам и компаниям планируют сообщить об этом лично по электронной или обычной почте.

Этот случай стал лишь частью серии масштабных хакерских атак на французские государственные учреждения:

В конце июня злоумышленники провели атаку на Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE, что привело к утечке данных более 12 тысяч сотрудников.

Кроме того, в апреле 15-летний хакер взломал Национальное агентство по безопасности документов ANTS.

В ответ на эти угрозы правительство Франции приняло решение выделить 200 миллионов евро на срочную модернизацию киберзащиты.