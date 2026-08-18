Як саме дані опинилися в руках зловмисників

Як повідомляє GBHackers, кібернападники діяли протягом червня та липня. Зловмисники не зламували захист за допомогою складних програмних вразливостей, а використали викрадені облікові дані працівника Генеральної дирекції публічних фінансів (DGFiP) та уповноваженої третьої сторони.

Сумнівну активність фахівці виявили у серпні, після чого негайно заблокували скомпрометовані акаунти. Проте розслідування показало, що до моменту блокування хакери вже встигли переглянути та завантажити значний масив секретної інформації.

Витік торкнувся як пересічних громадян, так і комерційних організацій. Хакери викрали відомості про оподатковуваний дохід, сімейний коефіцієнт і ставки податків, утриманих із заробітної плати. Крім того, у їхніх руках опинилися кадастрові дані: адреси та площа володінь.

Щодо підприємств, то йдеться про дані, менш чутливі, ніж у приватних осіб,

– прокоментувала очільниця податкової адміністрації DGFiP Амелі Вердьє.

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Вона додала, що для бізнесу скомпрометовано лише номери SIREN (унікальний державний ідентифікаційний номер підприємства), офіційні адреси компаній та імена їхніх представників. У відомстві запевнили, що паролі та логіни користувачів залишаються в безпеці, тому прямого ризику захоплення особистих кабінетів немає. Втім, експерти застерігають про загрозу використання цих даних для фішингу та шахрайства.

Як Франція реагує на кібератаку

Податкова служба вже сповістила Національну комісію з інформатики та свобод і залучила до розслідування національне агентство з кібербезпеки ANSSI. Потерпілих громадян та компанії планують повідомити особисто електронною або звичайною поштою.

Цей випадок став лише частиною серії масштабних хакерських атак на французькі держустанови:

Наприкінці червня зловмисники атакували Національний інститут статистики та економічних досліджень INSEE, що призвело до витоку даних понад 12 тисяч співробітників.

Крім того, у квітні 15-річний хакер зламав Національне агентство з питань безпеки документів ANTS.

У відповідь на ці загрози уряд Франції ухвалив рішення виділити 200 мільйонів євро на термінову модернізацію кіберзахисту.