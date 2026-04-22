Honor представила смартфоны с дизайном iPhone 17, почти невидимыми рамками и 200 Мп камерами

Компания Honor презентовала новую линейку смартфонов – Honor 600 и 600 Pro. Обе модели получили 200-мегапиксельные камеры, тонкие рамки дисплея и большой аккумулятор, а старшая версия – еще и топовый процессор и дополнительную телефотокамеру. Смартфоны также объединяет то, что они, очевидно, "вдохновлялись" дизайном Apple.

Информация о новинках появилась на официальном сайте Honor с детальным описанием характеристик смартфонов.

Что нового в Honor 600?

Производитель делает ставку на дизайн, камеры и автономность и сразу подчеркивает одну из ключевых особенностей – ультратонкие рамки дисплея толщиной всего 0,9 мм, что является рекордом для смартфонов компании.

Обе модели оснащены одинаковыми экранами: это 6,57-дюймовые AMOLED-панели с разрешением 2728×1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит в режиме HDR. По визуальному стилю устройства напоминают актуальные флагманы Apple, в частности iPhone 17 Pro, хотя Honor использует собственные дизайнерские решения.

Дизайн Honor 600 / Фото Honor

Базовый Honor 600 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Это чип с ядрами Cortex-A720 и Cortex-A520 и графикой Adreno 722, который ориентирован на производительный средний класс. Смартфон доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Фотовозможности – одно из главных преимуществ новинки. Основная камера получила 200-Мп сенсор размером 1/1,4 дюйма со светосилой f/1.9 и оптической стабилизацией. Дополняет ее 12-Мп ультраширокоугольный модуль, который также выполняет роль макрокамеры и поддерживает автофокус. Фронтальная камера – 50 Мп.

Honor 600 получил конкурентные фотовозможности / Фото Honor

Смартфон оснащен аккумулятором на 7000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт и реверсивной зарядки на 27 Вт. Работает устройство на MagicOS 10 (Android 16), где есть широкий набор ИИ-функций – от Google Gemini и Circle to Search до инструментов обработки фото и видео на базе искусственного интеллекта.

Honor 600 имеет толщину 7,8 мм и весит 185 граммов. В продаже он появится в черном, белом и оранжевом цветах.

Чем отличается Honor 600 Pro?

Старшая модель Honor 600 Pro получила значительно более мощную платформу – Snapdragon 8 Elite с производительными ядрами до 4,32 ГГц и графикой Adreno 830. Объем памяти здесь шире: от 12/256 ГБ до конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища.

Главное отличие в камерах – наличие перископического телеобъектива на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и оптической стабилизацией. Остальные модули остались такими же, как в базовой модели.

Также Pro-версия получила поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Вес смартфона немного больше – 195 граммов, но толщина осталась на уровне 7,8 мм.

Оба устройства имеют защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также сертификацию SGS на устойчивость к падениям.

Смартфон выдерживает погружение и намокание / Фото Honor

Цена Honor 600 и Pro-версии

Honor 600 в версии 12/512 ГБ оценили примерно в 657 долларов, тогда как Honor 600 Pro стартует от 784 долларов за конфигурацию 12/256 ГБ и доходит до 835 долларов за вариант с 512 ГБ памяти. Продажи стартуют 30 апреля.