В Антарктиде открыли уникальное хранилище ледовых кернов из горных ледников

В Антарктиде официально заработало первое в мире долговременное хранилище кернов горного льда. Два образца из Альп уже находятся в специальной ледяной пещере, где экстремально низкая температура позволяет сохранить свидетельства атмосферы и климата Земли на века вперед.

Зачем человечеству хранилище льда на другом конце планеты?

В сердце Антарктического плато на французско-итальянской станции Concordia Station начало работу первое в истории хранилище ледовых кернов горных ледников. Проект реализовала Ice Memory Foundation, которая с 2015 года занимается сохранением ледовых архивов планеты для будущих поколений ученых, сообщает 24 Канал со ссылкой на фонд CNRS.

Первыми жителями так называемого Ice Memory Sanctuary стали два керна из Альпийского региона. Один из них получили еще в 2016 году из ледника Монблан, из района Коль-дю-Дом во Франции, другой – в 2025 году из ледника Гран-Комбен в Швейцарии. Оба образца считаются особенно ценными, ведь происходят из ледников, которые быстро тают и могут исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Путешествие льда к его новому дому длилось более пятидесяти дней:

Керны массой около 1,7 тонны отправились из итальянского Триеста на борту научного ледокола Laura Bassi.

Весь маршрут – через Средиземное море, Атлантический и Тихий океаны, Южный океан и море Росса – образцы хранились при температуре минус 20 градусов Цельсия.

По прибытии на станцию Марио Цуккелли их специальным самолетом, без подогрева грузового отсека, доставили вглубь континента на высоту около 3 200 метров – к станции Concordia.

Именно там и расположено новое хранилище. Ice Memory Sanctuary – это ледяная пещера длиной 35 метров и примерно 5 метров в высоту и ширину, вырублена в уплотненных слоях снега на глубине около 9 метров от поверхности. Уникальность объекта заключается в том, что он не требует никакого механического охлаждения. Стабильная естественная температура Антарктиды – около минус 52 градусов Цельсия в течение всего года – гарантирует сохранение льда без риска таяния или деградации.



Так обычно выглядят керны льда, которые достают из огромной глубины в Антарктиде. На этом снимке изображен не тот самый керн, который поместили в хранилище / Фото Heidi Roop/NSF

Почему важно хранить такие образцы?

В ледовых слоях зафиксированы пузырьки воздуха, частицы пыли, аэрозоли и следы загрязнителей, которые отражают состояние атмосферы сотни и тысячи лет назад. Для ученых будущего это будет настоящая капсула времени, что позволит исследовать климат прошлого даже в случае полного исчезновения горных ледников.

По данным ученых, с начала 2000 года ледники в мире потеряли от 2 до 39 процентов льда в отдельных регионах и около 5 процентов в глобальном масштабе, говорится в исследовании на страницах журнала Nature. Вместе со льдом исчезает и уникальная климатическая информация, которая помогает лучше понимать изменения климата и прогнозировать будущие сценарии.

Ice Memory Foundation уже поддержала или координировала десять буровых кампаний в разных частях мира – от Анд и Памира до Кавказа и Шпицбергена. В ближайшие годы в антарктическое хранилище планируют доставить десятки новых кернов с разных континентов. Параллельно международное сообщество работает над созданием глобальной системы управления этими образцами, чтобы они оставались общим научным наследием человечества и были доступны исключительно на основе научных и этических принципов.