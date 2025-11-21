Исчезнут ли когда-нибудь ядерные отходы – что происходит с радиоактивными отходами после АЭС

Ядерные электростанции производят не только энергию, но и опасные отходы, которые могут оставаться радиоактивными от нескольких десятилетий до сотен тысяч лет. Хотя часть из них быстро теряет активность, другие требуют долгосрочного и глубокого хранения. Именно поэтому вопрос обращения с ядерными отходами остается критически важным.

Несмотря на распространенный миф, ядерные отходы не остаются одинаково опасными вечно. Их радиоактивность постепенно уменьшается. Большая часть отходов за несколько десятилетий становится достаточно безопасной для обработки и хранится в приповерхностных хранилищах. Впоследствии они возвращаются к уровню радиоактивности, который характерен для природных руд - хотя в зависимости от концентрации это все равно может представлять определенный риск. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как долго живут ядерные отходы и где их хранят?

Только небольшая часть отходов остается опасной в течение тысяч лет и требует размещения в глубоких геологических хранилищах. Несмотря на то, что звучит это тревожно, важно помнить: другие отрасли также создают опасные материалы, и некоторые из них - вроде кадмия или ртути - остаются токсичными буквально навсегда.

Как было сказано на Bloomberg Podcasts, интерес к ядерной энергетике растет, особенно на на фоне планов США запускать реакторы нового поколения. Поэтому способы хранения ядерных отходов снова оказались в фокусе - от краткосрочного до глубокого подземного хранения.

Где именно хранят отходы?

Тип хранилища зависит от того, как долго материал будет оставаться радиоактивным. Низко- и среднеактивные отходы обычно размещают в приповерхностных хранилищах - на поверхности или в неглубоких подземных камерах. Там используют специальные бетонные или инженерные конструкции, которые после заполнения герметизируют и накрывают слоями грунта и защитных мембран. Такие объекты работают в Великобритании, Франции, Испании, Японии, США, Швеции и Финляндии США.

Самые опасные отходы требуют геологических хранилищ на глубине до нескольких миль. Безопасность обеспечивает многобарьерная система: контейнер из прочных материалов, прослойки бентонитовой глины и природные породы вокруг пути к поверхности. В нескольких странах продолжаются активные проекты такого типа, а некоторые хранилища рассчитаны на изоляцию радиоактивных материалов до 100 000 лет.

Пока глубокие хранилища строятся, часть отходов временно хранится. Отработанное топливо сначала десятилетиями охлаждается в водяных бассейнах, а затем перемещается в сухие контейнеры из стали и бетона, которые могут оставаться на поверхности или частично углубляться в землю.

Какие идеи предлагали, но не применили?

В разные годы появлялись и радикальные предложения. Одним из них был вывоз ядерных отходов в космос. NASA исследовало этот вариант в 1970–1980-х годах и даже рассматривало возможность отправки контейнеров в направлении Солнца. Но высокая стоимость запусков и риск аварии сделали идею неприемлемой.

Другой замысел - захоронение отходов в глубоких океанических желобах в зонах субдукции. От этой схемы отказались из-за сложности доступа к таким местам и международных запретов на морское захоронение. Обсуждали даже хранение в ледовых массивах, но Антарктический договор 1959 года запрещает любую деятельность, противоречащую мирному и научному статусу континента.

Ядерная энергетика будет существовать и в дальнейшем - от гражданских АЭС до военных кораблей с ядерной установкой. И хотя отходы не исчезают полностью, современные технологии позволяют долго и безопасно их изолировать.

Почему в Еврокомиссии обеспокоены "ядерной безопасностью" в Украине?

Недавние масштабные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, особенно по критически важным энергетическим объектам, создают серьезную угрозу для ядерной безопасности. Так считают в ЕС.

В Еврокомиссии убеждены, что атаки России на украинскую энергосистему, в частности на подстанции, которые обеспечивают электричеством атомные электростанции, имеют непосредственное влияние на ядерную безопасность страны. Она также подчеркнула, что Европейский Союз не прекращает работу над усилением санкций против России, а также над расширением поддержки Украины – как в военной, так и в энергетической сферах.