ИИ-генератор мемов получил иск от художника из-за кражи его популярного комикса

Филиппинский художник Элмер Сафлор, известный как Superelmer, подал иск против Memes Apps, LLC – компании, управляющей сервисами Memes.ai и Memes AI Studio. Он утверждает, что платформа продавала подписки на генератор рекламы, воспроизводящий его популярный мем без разрешения. Дело может стать знаковым для того, как ИИ использует чужие мемы в коммерческих продуктах.

Личная история как товар для брендов

Знаменитый комикс "Running Away Balloon", где мужчина пытается догнать желтый воздушный шарик с надписью "возможности", но его сдерживает розовое существо "застенчивость", появился в 2017 году. Автор создал его, опираясь на собственные переживания, и с тех пор миллионы людей использовали этот шаблон, чтобы иронизировать свои неудачи. Однако ситуация изменилась, когда на творчестве художника начали зарабатывать корпорации, пишет Ars Technica.

Элмер Сафлор подал иск против компании Memes Apps, управляющей платформами Memes.ai и Memes AI Studio. Художник утверждает, что разработчики продают платные подписки на генератор рекламы, без разрешения использующий копии его комикса. Стоимость доступа к сервису составляет от 40 до 199 долларов в месяц.

Несмотря на то, что автор не возражает против использования мема обычными людьми для развлечения, он считает недопустимым превращение своего интеллектуального права в коммерческий продукт без лицензирования.

Многие известные интернет-мемы начинались как чье-то оригинальное произведение, фотография или творческое выражение,

– прокомментировал художник Элмер Сафлор.

Юридический прецедент и угроза для экосистемы мем

Платформа Memes Apps сотрудничает с более чем 40 брендами, ежемесячно генерирующими до 1 тысячи рекламных объявлений для аудитории в 75 миллионов подписчиков в социальных сетях. Сафлор требует от суда запретить использование своего произведения в качестве шаблона и предоставить полный отчет о доходах, полученных компанией от его эксплуатации.

Эксперт по интернет-праву Эрик Голдман отмечает, что это дело может стать важным для всей индустрии искусственного интеллекта. В 2024 году суд уже вынес решение о меме "SuccessKid", постановив, что использование таких изображений в политической рекламе без разрешения является нарушением.

Голдман считает, что стратегия Сафлора – судиться непосредственно с разработчиком инструмента, а не с конкретными рекламодателями – достаточно рискованна, но в то же время создает серьезное давление на создателей ИИ-моделей.

Автор комикса подчеркивает, что он не враг современных технологий и сам использует искусственный интеллект в работе. Однако он считает, что разработчики должны нести ответственность за свой контент, особенно когда они предлагают компаниям "уволить свое рекламное агентство" и заменить его автоматизированным генератором.

Сафлор надеется, что этот процесс поможет признать права авторов, стоящих за каждым иконическим изображением в интернете.