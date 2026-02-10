Эксперты назвали 5 худших телевизоров, которые разочаровали пользователей

Телевизор должен выполнять простую задачу – показывать изображение, но в истории индустрии было немало моделей, которые стали источником проблем. Из-за ошибок в конструкции, опасных дефектов или нарушения приватности некоторые ТВ приводили к отзывам, судебным искам и потере доверия пользователей.

Телевизоры состоят из чувствительных электронных компонентов и обычно стоят в домах рядом с людьми и детьми. Если производитель пренебрегает безопасностью, качеством сборки или защитой данных, следствием может стать не просто неудачная модель, а реальная угроза. Анализ отзывов, судебных дел и отзывов пользователей позволил выделить пять телевизоров, которые заслужили репутацию одних из худших. Об этом пишет BGR.

Какие телевизоры считают худшими в истории?

Даже известные бренды не застрахованы от серьезных ошибок. В разные годы на рынок попадали модели, которые перегревались, представляли физическую опасность или нарушали приватность пользователей. Некоторые из них завершили свой путь громкими отзывами и судебными исками.

Sony Bravia серии KDL. В 2011 году Sony объявила глобальный отзыв 1,6 миллиона LCD-телевизоров после сообщений о дыме и возгорании. Причиной стал дефектный компонент, который перегревался, плавился и мог вызвать возгорание. Было зафиксировано 11 инцидентов, все – в Японии, без пострадавших. Под отзыв попали 40-дюймовые телевизоры серии KDL-40, изготовленные в 2007–2008 годах. Владельцам предложили бесплатную проверку и ремонт. Несмотря на этот инцидент, бренд Bravia и в дальнейшем остается авторитетным на рынке.

Фото Sony

LG 86-дюймовые серии UQ и NanoCell. В январе 2023 года Комиссия по безопасности потребительских товаров США сообщила об отзыве 86-дюймовых телевизоров LG из-за риска опрокидывания. Устройства оказались неустойчивыми на штатной подставке. Было получено 12 жалоб, травм не зафиксировали, но опасность для детей и домашних животных была очевидной. Под отзыв попали около 52 тысяч телевизоров моделей 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD и 86NANO75UQA. Хотя эти модели считались доступными смарт-ТВ с хорошими функциями, экономия на конструкции стала критичной для большого формата.

Samsung серии J5200. В 2018 году против Samsung подали коллективный иск из-за перегрева LED-телевизоров. Пользователи сообщали о вертикальных линиях и других дефектах экрана, которые появлялись вследствие чрезмерного нагрева во время обычной эксплуатации. Как пишет Choice, иск охватывал модели от серии 5200 до 7200. Истец утверждал, что компания знала о проблеме еще с 2015 года, но не предупредила потребителей. Несмотря на масштабные жалобы, официального отзыва этих телевизоров так и не произошло.

Coby TFTV3229. Компания Coby, которая прекратила деятельность в 2013 году, того же года оказалась в центре скандала из-за опасных телевизоров. Комиссия по безопасности потребительских товаров США отозвала 8 900 32-дюймовых моделей TFTV3229. Дефектный электронный компонент мог вызвать перегрев и возгорание. Было зафиксировано шесть инцидентов, в частности случай, когда огонь повредил стену в помещении. Поскольку компания уже не существовала, ответственность взяли на себя крупные ритейлеры, которые предложили покупателям возврат средств или замену.

Vizio с функцией Smart Interactivity. Смарт-телевизоры Vizio, выпущенные с 2014 по 2017 год, стали примером серьезного нарушения приватности. Функция Smart Interactivity использовала автоматическое распознавание контента для сбора данных о том, что именно смотрят пользователи. В 2017 году Федеральная торговая комиссия США обвинила Vizio в сборе и продаже этой информации третьим сторонам для таргетированной рекламы. Компания согласилась выплатить 2,2 миллиона долларов штрафа. Хотя подобные технологии до сих пор используются в телевизорах, этот случай существенно подорвал доверие к бренду.

Эти истории показывают, что даже современный телевизор с качественной картинкой может стать проблемным из-за конструктивных ошибок, риски безопасности или злоупотребления данными пользователей.