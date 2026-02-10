Телевізори складаються з чутливих електронних компонентів і зазвичай стоять у домівках поруч із людьми та дітьми. Якщо виробник нехтує безпекою, якістю збірки або захистом даних, наслідком може стати не просто невдала модель, а реальна загроза. Аналіз відкликань, судових справ і відгуків користувачів дозволив виокремити п’ять телевізорів, які заслужили репутацію одних із найгірших. Про це пише BGR.

Які телевізори вважають найгіршими в історії?

Навіть відомі бренди не застраховані від серйозних помилок. У різні роки на ринок потрапляли моделі, які перегрівалися, становили фізичну небезпеку або порушували приватність користувачів. Деякі з них завершили свій шлях гучними відкликаннями та судовими позовами.

Sony Bravia серії KDL. У 2011 році Sony оголосила глобальне відкликання 1,6 мільйона LCD-телевізорів після повідомлень про дим і загоряння. Причиною став дефектний компонент, який перегрівався, плавився та міг спричинити займання. Було зафіксовано 11 інцидентів, усі – в Японії, без постраждалих. Під відкликання потрапили 40-дюймові телевізори серії KDL-40, виготовлені у 2007–2008 роках. Власникам запропонували безкоштовну перевірку та ремонт. Попри цей інцидент, бренд Bravia й надалі залишається авторитетним на ринку.

Фото Sony

LG 86-дюймові серії UQ та NanoCell. У січні 2023 року Комісія з безпеки споживчих товарів США повідомила про відкликання 86-дюймових телевізорів LG через ризик перекидання. Пристрої виявилися нестійкими на штатній підставці. Було отримано 12 скарг, травм не зафіксували, але небезпека для дітей і домашніх тварин була очевидною. Під відкликання потрапили близько 52 тисяч телевізорів моделей 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD і 86NANO75UQA. Хоча ці моделі вважалися доступними смарт-ТВ з хорошими функціями, економія на конструкції стала критичною для великого формату.

Samsung серії J5200. У 2018 році проти Samsung подали колективний позов через перегрів LED-телевізорів. Користувачі повідомляли про вертикальні лінії та інші дефекти екрана, які з’являлися внаслідок надмірного нагрівання під час звичайної експлуатації. Як пише Choice, позов охоплював моделі від серії 5200 до 7200. Позивач стверджував, що компанія знала про проблему ще з 2015 року, але не попередила споживачів. Попри масштабні скарги, офіційного відкликання цих телевізорів так і не відбулося.

Coby TFTV3229. Компанія Coby, яка припинила діяльність у 2013 році, того ж року опинилася в центрі скандалу через небезпечні телевізори. Комісія з безпеки споживчих товарів США відкликала 8 900 32-дюймових моделей TFTV3229. Дефектний електронний компонент міг спричинити перегрів і займання. Було зафіксовано шість інцидентів, зокрема випадок, коли вогонь пошкодив стіну в приміщенні. Оскільки компанія вже не існувала, відповідальність взяли на себе великі ритейлери, які запропонували покупцям повернення коштів або заміну.

Vizio з функцією Smart Interactivity. Смарт-телевізори Vizio, випущені з 2014 по 2017 рік, стали прикладом серйозного порушення приватності. Функція Smart Interactivity використовувала автоматичне розпізнавання контенту для збору даних про те, що саме дивляться користувачі. У 2017 році Федеральна торгова комісія США звинуватила Vizio у зборі та продажу цієї інформації третім сторонам для таргетованої реклами. Компанія погодилась виплатити 2,2 мільйона доларів штрафу. Хоча подібні технології й досі використовуються в телевізорах, цей випадок суттєво підірвав довіру до бренду.

Ці історії показують, що навіть сучасний телевізор із якісною картинкою може стати проблемним через конструктивні помилки, ризики безпеки або зловживання даними користувачів.