Океан таит в себе больше тайн, чем космос: Норвегия отправила на их поиски уникальный рободрон

Глубины океана до сих пор остаются менее изученными, чем отдельные участки космоса. Норвегия сделала новый шаг к раскрытию тайн морского дна, запустив автономный аппарат, способный работать там, куда человек не может добраться.

Как пишет издание Interesting Engineering, эта миссия поможет лучше понять подводные геологические процессы и защитить уязвимые экосистемы.

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Свой первый рейс аппарат начал в северной части Норвежского моря. Заказчиком проекта выступило Норвежское управление по вопросам морской деятельности ( Norwegian Offshore Directorate, NOD), которое приобрело систему в 2025 году. Эксплуатацией дрона занимается Норвежский центр морских данных NORMAR при Бергенском университете.

По словам представителей ведомства, новый комплекс позволит получать высокоточные данные о рельефе морского дна, геологических структурах и особенностях глубоководной среды.

Это важно для Норвегии. Теперь, когда мы получили доступ к собственным современным ресурсам для картографирования, мы укрепляем как научную базу знаний, так и возможности ответственного управления глубоководными территориями,

– заявила помощница директора по новым направлениям NOD Хильде Браут.

Как работает подводный дрон Hugin Superior?

Hugin Superior — это полностью автономный подводный робот. В отличие от аппаратов с дистанционным управлением, он не связан с надводным судном кабелем, а действует самостоятельно по заложенной программе.

Для ориентации в полной темноте робот использует высокоточные сонары. Принцип его работы схож с принципом работы летучей мыши: аппарат излучает звуковые волны, которые отражаются от объектов на дне, и по времени их возвращения формирует подробную трехмерную карту пространства.

Рободрон Hugin Superior считается одним из самых мощных в своём классе. Его оснастили передовым набором датчиков:

камерами высокого разрешения;

лазерными профилометрами для точного измерения рельефа;

специальными приборами для обнаружения метана, углекислого газа, кислорода и других химических веществ.

Благодаря этому он способен обследовать около 4,5 квадратных километра морского дна в час, создавая детальные изображения и батиметрические карты.

Встроенная технология MicroNavigation обеспечивает феноменальную точность определения местоположения в режиме реального времени — погрешность составляет менее 0,04% от пройденного расстояния. Робот умеет ориентироваться по сложному рельефу дна и даже отслеживать подводные трубопроводы.

Зачем Норвегии нужны новые карты океана

Собранная информация станет основой для будущих научных исследований и поможет государству принимать решения по использованию морских ресурсов и охране глубоководных экосистем.

В Норвежском оффшорном управлении объясняют, что Hugin Superior работает по принципу летучей мыши. Сонар излучает звуковые волны, которые отражаются от объектов и возвращаются обратно, позволяя создавать чрезвычайно точную картину окружающей среды.

Этот аппарат может с очень высокой точностью картографировать структуры и объекты с помощью сонара. Во многом он работает как летучая мышь под водой, ориентируясь и собирая информацию с помощью звуковых волн,

– отметили в NOD.

Перед стартом экспедиции в начале июня в Бергене провели официальную церемонию крещения аппарата в соответствии с морскими традициями. В мероприятии приняли участие представители Норвежского оффшорного управления, Министерства энергетики, Норвежского института морских исследований и компании Kongsberg Group.

От веревки с грузом до роботов

Картографирование норвежских морских территорий имеет долгую историю. Первые исследования морского дна в регионе проводились еще в XIX веке. Тогда мореплаватели использовали простой метод: опускали на веревке груз и измеряли глубину вручную.

Сегодня исследователи применяют многолучевые эхолоты, установленные на судах, которые позволяют создавать подробные карты морского дна. Однако автономные подводные аппараты имеют важное преимущество — они работают гораздо ближе к поверхности дна, поэтому получают значительно более подробные данные.

До недавнего времени Норвегия была вынуждена заказывать подобные исследования у частных компаний. Ситуация изменилась после того, как Министерство энергетики профинансировало закупку собственного аппарата для государственных научных программ.